La irónica reacción de Márquez tras conocer la sanción de la 'sprint' en Tailandia

El de Cervera 'aplaudió' de manera satírica al cruzar la meta en un mensaje cargado de sentido hacia Dirección de Carrera. Su análisis con Ducati, también muestra su descontento con la decisión.

A Marc Márquez se le ha escapado su primera victoria de la temporada en la última vuelta de la 'sprint' del Gran Premio de Tailandia. Todo hacía pensar que el Cervera tenía amarrado el triunfo en una carrera corta en la que había luchado al límite con Pedro Acosta.

En el último duelo entre ambos, Márquez había adelantado al murciano en una curva. Pedro, para evitar el contacto, decidió cambiar la trazada perdiendo algo de tiempo y el liderato. Sin embargo, Dirección de Carrera de MotoGP decidió que el adelantamiento de Marc no había sido lícito y que debía devolverle la posición.

Tras finalizar la carrera en segunda posición, el vigente campeón 'aplaudió' de manera irónica a los comisarios por la decisión tomada y no se le vio con cara de buenos amigos al finalizar la prueba. En el 'corralito' donde se colocan los tres primeros clasificados de la 'sprint', se pudo ver a Marc analizando la acción con Gigi Dall'igna, jefe de Ducati.

La escudería italiana tampoco quedó nada contenta con la decisión de Dirección de Carrera. La sanción a Marc no les pareció justa teniendo en cuenta las circunstancias. Márquez no ha podido firmar su primer triunfo debido a ese 'castigo' pero las sensaciones de cara a la carrera del domingo no han sido para nada malas.