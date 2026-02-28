"No entendía lo que pasaba"
"Hubiera preferido acabar segundo...": sorprendentes palabras de Acosta tras la sanción a Márquez
El piloto murciano se ha estrenado con victoria en la primera 'sprint' del año en Tailandia. Superó a Marc tras una penalización al catalán que ha dado mucho que hablar.
El mundial de MotoGP 2026 ha comenzado por todo lo alto con una de las carreras a 'sprint' más emocionantes que se recuerdan. Pedro Acosta se ha hecho con la victoria en Tailandia, tras un polémico adelantamiento a Marc Márquez, que fue sancionado con una posición tras una dudosa acción con el murciano.
"Mola empezar la temporada así, con una batalla con Marc en el 'sprint'. Ya veremos qué pasa en la carrera de mañana, que pinta dura, pero podemos estar contentos. Me hubiera gustado ganar de verdad, sin que me hubieran dejado pasar, pero ha sido una batalla muy bonita", declaraba el piloto de KTM tras la prueba.
"No entendía lo que pasaba. Hubiera preferido acabar segundo que ganar así, pero teníamos que estar ahí para que esto pasara", explicaba Acosta, que tampoco se mostraba convencido del todo con la penalización al catalán. Independientemente de ello, el trabajo de Pedro ha sido muy destacable y ha comentado las claves en 'DAZN' tras la carrera.
"Intentar sobrevivir delante en las primeras vueltas, ha sido lo que me ha dado un poco de vida hoy", afirmaba el primer clasificado, aunque prefiere estar con "los pies en el suelo" de cara a la carrera del domingo. "Ya veremos qué ritmo ponen las Ducati, qué ritmo pone Bezzecchi, porque hoy era de los más fuertes, pero ya hemos visto lo fácil que es cometer un error. Habrá que ir tranquilo y poquito a poco", aclaraba Acosta, muy cauteloso y deteniéndose a comentar la caída del piloto de Aprilia.
Así comienza la temporada 2026 de MotoGP. Cargada de emoción y, sobre todo, de mucho nivel. Un inicio soñado para Pedro Acosta, que se ha impuesto al gran favorito Marc Márquez y tiene claro que quiere 'dar guerra' esta temporada: "Lo vamos a disfrutar, pero esperemos que la de verdad llegue pronto".