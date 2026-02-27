Paco Buyo recuerda las ligas de Tenerife: "Yo traté de salvar el error de un compañero..."

Aquel fallo de Paco Buyo en Tenerife fue una de las imágenes del Real Madrid que perdió la Liga: "La gente me dice que me metí el gol yo, pero no saben la historia".

Paco Buyo, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, ha recordado las ligas que perdió el Real Madrid en Tenerife y en concreto aquel error que cometió al no dejar que la pelota saliera por el córner en el envío de Manolo Sanchís.

"Teníamos que ganar el partido para quedar campeones. El empate no nos valía...", explica Paco Buyo.

El pase para atrás fue muy arriesgado y Buyo no dejó que la pelota saliera fuera: "Manolo Sanchís pega un pelotazo hacia atrás. Era muy fácil, era córner. Pero yo fui. La gente me dice que me metí el gol yo. No sabe la historia la gente joven. Traté de salvar el error de un compañero que al final se convirtió en mi error".

No se arrepiente. Lo volvería a hacer: "Lo hubiese vuelto a intentar. ¿Qué hubiera cambiado de quedar 2-2 a perder 3-2?".