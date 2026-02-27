La llamativa reacción del jefe de Ducati cuando le preguntan si Pedro Acosta será el nuevo compañero de Marc Márquez

A Davide Tardozzi, team manager del equipo de Borgo Panigale, le preguntaron durante los test si ya tiene cerrada la incorporación del murciano.

En el pit lane de Buriram, durante la jornada previa al comienzo del Gran Premio de Tailandia que abrirá el telón de la temporada 2026 de MotoGP, 'As' tuvo la ocasión de charlar con Davide Tardozzi.

El team manager del equipo italiano, entre otros aspectos, respondió a la cuestión con más 'picante': ¿Qué pasa con Pedro Acosta?, ¿han fichado ya al murciano para 2027?

"No lo sé, veremos", replicó un Tardozzi que se quedó con "cara de póker" cuando le plantearon la pregunta.

Gigi Dall'Igna, el gran jefe del equipo, se limitó a sonreír cuando le enseñaron una imagen del 'Tiburón de Mazarrón' frente al box rojo.

Eso sí, para 2026 el compañero de Márquez será Bagnaia y Tardozzi tiene plena confianza en él.

"¡Absolutamente se puede decir que Pecco ha vuelto! Para nosotros es el de hace dos años", señaló el team manager.

Sobre 2026, cree que no será tan fácil para sus pilotos: "Será mucho más competitivo y será mucho más difícil ganar este año. ¿Por qué? Porque son varias las fábricas que han crecido".