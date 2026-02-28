Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán en plenas negociaciones con EEUU

¿Qué ha pasado? El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado de la ofensiva, que se produce en medio del actual escenario de tensión tras los últimos ataques de Israel en el país en junio de 2025, a los que se sumó Estados Unidos.

La tensión se recrudece en Oriente Medio. Con la vista puesta en Estados Unidos y sus constantes avisos a Irán de una ataque inminente, este sábado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio del actual escenario tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó Defensa en un comunicado enviado a las 8.15 hora local (6.15 GMT), en el que indicó que el ministro de Defensa ha declarado un estado de emergencia en todo el país. En ese documento en el que Katz declara el estado de emergencia, compartido por su departamento, se establece una duración del mismo de 48 horas.

Es por ello que las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.

Todo esto se produce en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear y tras los últimos meses de cruentas protestas en el país, en las que han muerto miles de persona.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema" avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

Por su parte, el Ejército israelí informó de que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

Cierre del espacio aéreo israelí

Tras el ataque, la Autoridad Aeroportuaria de Israel ha decretado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados. "Tras los acontecimientos relacionados con la seguridad, el ministro de Transporte ha ordenado al director de la Autoridad de Aviación Civil que cierre el espacio aéreo del Estado de Israel a los vuelos civiles. La seguridad de los pasajeros es nuestra máxima prioridad", detalló esta entidad en un comunicado.

No hay una fecha clara de en qué momento se reabrirá el espacio aéreo, ya que se desconoce cuándo Irán responderá a los bombardeos israelíes, pero la Autoridad Aeroportuaria dijo que notificará "con 24 horas de antelación a la reanudación de los vuelos". La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, distinguió al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital.

