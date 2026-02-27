Tensión en Ducati: tremendo enfado de Álex Márquez con el piloto probador

Al ilerdense no le gustó nada que Michelle Pirro le estorbase en plena clasificación a la 'Q2' y no dudó en esconderlo recriminándole la acción sobre el asfalto.

Álex Márquez es uno de los grandes candidatos al título este año en MotoGP. El de Cervera ya sabe lo que es pelear por el Mundial y es experiencia adquirida en 2025 le coloca como uno de los aspirantes a triunfar en un campeonato en el que la igualdad parece que va a ser máxima.

Con tantos rivales, también lo va a ser la presión. Desde el comienzo del año se va a exigir lo máximo para poder estar arriba de la parrilla y los candidatos a ocupar esos puestos lo saben. Pocos errores se van a poder permitir. Álex es consciente de ello y lo ha mostrado en la sesión en la que se jugaba la clasificación a la 'Q2' del Gran Premio de Tailandia.

El de Gresini se ha enfadado con Michelle Pirro, piloto probador de Ducati. El corredor italiano se encuentra sustituyendo a Fermín Aldeguer, compañero de Álex, mientras el murciano se recupera de sus problemas físicos.

Sin embargo, ambos han dejado un momento tenso en pista. A Álex no le ha gustado en absoluto que Pirro le molestara cuando estaba en vuelta con la intención de clasificarse a la 'Q2'. Márquez se lo ha hecho saber haciendo varios 'aspavientos' mostrando el evidente enfado.