La increíble pelea entre Márquez y Acosta en la 'sprint' de Tailandia

El murciano se terminó llevando la victoria en una carrera en la que mantuvo un duelo de tú a tú con el vigente campeón que fue absolutamente espectacular.

Marc Márquez y Pedro Acosta

La primera carrera de la temporada ha sido memorable. Pedro Acosta ha firmado su primera victoria en una 'sprint' esta temporada después de haber superado en un duelo individual a Marc Márquez en la carrera corta.

Ambos pilotos se han despegado del resto de la parrilla en las primeras vueltas y ya nadie más ha sido capaz de seguirles el ritmo. Los intercambios de posición entre ambos eran frecuentes y a cada cual más espectacular dejando una lucha al límite sobre la pista increíble.

Llegados a las últimas vueltas, Acosta lideraba pero Márquez no había dicho la última palabra. El de Cervera adelantó al murciano pero terminó tocándole y este se fue largo. Los comisarios, al final de la carrera, decidieron que Marc debía devolverle la posición a Pedro.

Caras largas en Ducati, con una decisión con la que no estaban deacuerdo, y alegría en KTM y en Pedro Acosta después de una victoria que no puede dar un mejor 'pistoletazo' de salida en una temporada que se afrontaba con alguna duda con respecto a la moto.

Marco Bezzecchi, el gran favorito, se fue al suelo en las primeras vueltas. El italiano perdió el control de su moto en una curva y dejó la pelea por la victoria en manos de Marc y Pedro. Sorprendentemente, fue el murciano quién se impuso al ilerdense en un duelo memorable.

