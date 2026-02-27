El comisario De la Calle hacía uso de un maltrato psicológico brutal contra su subordinada: "Si te tengo que ver desnuda, te veré desnuda"

El comisario Emilio de la Calle, apartado de la Policía Nacional, está siendo investigado por presunta agresión y acoso sexual y laboral a una subordinada, Sandra (nombre ficticio). 'El País' ha publicado audios en los que De la Calle insulta y amenaza a Sandra, quien grabó 20 horas de abusos verbales y físicos. Entre los insultos, De la Calle la denigra y amenaza con violencia física. Además, se le acusa de una presunta agresión sexual tras besarla sin consentimiento cuando ella estaba incapacitada. La defensa del comisario alega manipulación de los audios, mientras el Ministerio del Interior ya ha tomado medidas.

"Retrasada mental", "lerda" o "tienes que ser más puta", son solo algunas de todas las vejaciones e insultos que el comisario de Policía Nacional, Emilio de la Calle, le decía a su subordinada, según reflejan los audios del horror publicados por 'El País' y que forman parte de la denuncia contra él. Apartado del servicio, De la Calle está investigado en la Audiencia Nacional por presunta agresión sexual y acoso sexual y laboral.

Sandra (nombre ficticio) tiene 20 horas de grabación del que fuera su superior y que probarían el presunto abuso de poder por parte del comisario. Unos audios que incluyen hasta amenazas de maltrato físico "Te dejo como un trozo de carne, te reviento. No me vuelvas a tocar más los cojones", le dice en una de esas grabaciones, en la que añade: "De casita se viene llorao, meao y cagao, ¿vale? Y si no, a la guardería. Esto es la Policía".

Otro audio publicado por 'El País', se le oye amenazar a Sandra con pegarla e incluso admitir que ya le ha dado un capón. "¿Qué hago, te pego? ¿Te doy una hostia, a ver si así con un ojo morado...?", le dice a la víctima, que le responde que "ya me ha dado antes una colleja". "La de antes era cariñosa... No tergiverses las cosas, eres una mentirosa", espeta el comisario.

Inicio del maltrato

Emilio de la Calle estaba destinado en la Embajada de Nueva Delhi, en India. Se trata de un puesto muy codiciado en el cuerpo y que, de hecho, es considerado un premio. En julio de 2024 llegó Sandra, como su subordinada y solo tres meses después empezó a grabar los insultos, las vejaciones y las brutales faltas de respeto.

"Es que eres retrasada mental, si no, no lo entiendo. Si yo te lo digo y tú lo sigues haciendo, sufres un retraso mental. Te vas a ir a la mierda, a la mierda. ¿Sabes lo que es irse a la mierda? Vete a la mierda. Repíteme otra vez que no lo sabías, repíteme que no lo sabías, repíteme: 'Jefe, no lo sabía'", le increpa De la Calle en una de esas grabaciones.

Cabe destacar la indefensión de Sandra, que no solo era su subordinada. Se pasaba todo el día con el comisario en la embajada, donde no había más personal: ni ayudantes, ni secretarios... Estaba sola, sometida a un presunto maltrato psicológico de manual. Porque además de los insultos, según muestras los audios, De la Calle no perdía la oportunidad de repetirle que tenía poder para destruirla.

"Tú no vas a entrar en tu puta vida en ningún sitio, que yo sé quién eres. ¿Tú qué vas a haber hecho? Si has estado tres días en Seguridad Ciudadana en sitios de mierda", le llega a reprender en una grabación.

La agresión sexual

Escalando en el nivel de los ataques, en un audio le llega a decir que "tiene que ser más puta". "O sea, un canalillo a un tío de estos lo afloja. Y de eso sí que sabes, ¿a que sí? Porque eres mujer. Tienes que ser más puta. Te falta ser más puta. No puta en el sentido de... ¿Me estás entendiendo?", le comenta.

En otro audio, le dice que "si te tengo que ver desnuda, te voy a ver desnuda" argumentando que "somos compañeros". "Tú despiertas muchas envidias. A mí me pasó. ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser guapos? Un señor y una señora, un hombre y una mujer se acuestan y no se lo tienen que decir a nadie más", añade en una grabación.

Además del acoso laboral, De la Calle también está investigado por una presunta agresión sexual. Según ha explicado la periodista de investigación de 'El País', Irene Dorta, un día Sandra se desmayó en el trabajo "fruto de todo el estrés y la situación que estaba viviendo". Él la acompañó a la casa y cuando estaba ella tirada en el sofá, "le da un beso en la comisura de los labios".

Dorta ha relatado que la denunciante tiene una grabación de este momento de una cámara de movimiento que tenía en la vivienda. Asimismo, en la querella a la que ha tenido acceso se afirma que "no es que no consintiera, es que no estaba ni siquiera en disposición de consentir".

En total son 20 horas de grabación, aunque la defensa de De la Calle ha asegurado que los audios están manipulados y ha pedido un peritaje técnico a la Fiscalía. Desde el Ministerio del Interior han reconocido que los audios son demoledores y que actuaron "con total celeridad", cesándole de su puesto desde que la denunciante lo comunicó en marzo. Asimismo, han asegurado que "el canal interno funciona".

