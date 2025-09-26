En el GP de Japón
La innovadora propuesta de Jorge Martín sobre los horarios en Motegi: "Yo creo que..."
El piloto madrileño ha experimentado una sesión accidentada con dos caídas y no ha encontrado buenas sensaciones antes de realizar una sugerencia de cara a futuras celebraciones de este evento.
La primera jornada del GP de Japón ha terminado y Jorge Martín, vigente campeón del mundo ha analizado la sesión en declaraciones recogidas por 'MotoSan'.
El madrileño ha tenido una jornada desafortunada con dos caídas que le han dejado fuera de la Q2: "Ha sido un día difícil. Por la mañana no me he encontrado mal, pero por la tarde hemos hecho un cambio y no creo que sea el cambio. Me he caído dos veces, o sea que ahí está el ejemplo. Todo ha pasado muy rápido porque me he caído, he vuelto a salir, me he vuelto a caer y ya era un momento de time attack".
Además, 'Martinator' ha comentado sus impresiones cuando ha tenido que usar una nueva moto: "He cogido una moto que no había probado, con un setting que no había probado y aún así en mi primer intento me he puesto cuarto. O sea que no ha ido tan mal. Muy cerca de pasar a Q2, que era un poco el objetivo. Pero bueno, las sensaciones no han sido buenas".
Finalmente, el piloto de Apriliaha comentado una propuesta relacionada con el cambio de los horarios en Motegi: "Yo creo que también una cosa para el futuro, quizá en esta pista, es adelantar los horarios. Por la tarde parece de noche, si hay algún problema con alguna bandera roja ya… En 2023 tuvieron que cancelar la carrera porque se hizo de noche, no había luz".
Con esta sugerencia terminaban las declaraciones de Jorge Martín durante la primera jornada de una cita en la categoría reina que puede terminar después de la carrera del domingo con la coronación de Marc Márquez como heptacampeón del mundo de MotoGP.