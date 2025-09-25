Los amantes del cómic llegan a Málaga: por primera vez se celebra la San Diego Comic-Con fuera de EEUU

¿Por qué es importante? Hasta este momento, que recala por primera vez en Málaga. Hasta el domingo, se esperan más de 100.000 fans llegados de todo el mundo. Dicen que es algo histórico, el evento soñado.

Desde el jueves 25 de septiembre de 2025, Málaga se transforma en la capital internacional del cómic, videojuegos y fantasía al albergar la Comic-Con por primera vez fuera de San Diego, EEUU. Hasta el domingo, se esperan más de 100.000 fans de todo el mundo. El evento, considerado histórico, reúne a asistentes disfrazados de sus personajes favoritos, desde superhéroes como Boba Fett y Daredevil hasta villanos. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ofrece más de 300 horas de experiencias inmersivas, incluyendo talleres de cómic, concursos y encuentros con figuras como Arnold Schwarzenegger. Atresmedia participa en este evento único en España.

Dicen que es algo histórico, el evento soñado. Ya hemos visto a muchos asistentes disfrazados de sus héroes o villanos favoritos. Escucharles nos ayuda a comprender su pasión por este mundo.

Ahora, Málaga es el nuevo hogar de los superhéroes. "Aquí tienes a Boba Fet, Daredevil, Caballero Luna, Bruja Escarlata", pero también a algunos de villanos agotados por la fama. "Nos hemos comido ya dos horas de que nos pidan fotos", cuenta uno de estos fans disfrazado.

Desde este jueves y hasta el domingo, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga alberga este evento histórico. ¿Por qué? Se lo cuenta Lobezna: "Es la primera vez que se celebra en España". Porque, por primera vez, la famosa Comic-Con de San Diego se celebra fuera de Estados Unidos. "En España hay muy poquitos eventos frikis tan grandes, encima como la Comic-Con". "Es un sueño hecho realidad".

Cuatro días para aprender a crear un cómic de Marvel, participar en concursos o conseguir la foto siempre deseada. "He pagado 66 euros con IVA", nos reconocen. Pero la guardarán para toda la vida.

En total, más de 300 horas de experiencias inmersivas relacionadas con el cine, los cómics o los videojuegos. "Es increíble, hay colas para absolutamente todo".

Este evento cuenta con la participación de Atresmedia y con invitados inolvidables como Arnold Schwarzenegger. "Vamos, yo cuando me he enterado casi lloro", afirma otro de sus fans.