El llamativo análisis de un campeón del mundo sobre Marc Márquez: "Qué bueno es y…"

El expiloto Pol Espargaró analizó la sesión del viernes en la que Bezzecchi terminó en primera posición, Marc en tercera y Alex se quedo fuera de la Q1.

La sesión del viernes del Gran Premio de Japón, el evento en el que Marc Márquezpuede coronarse como campeón del mundo de MotoGP, ha dejado a Álex Márquez fuera de la Q1 por primera vez en toda la temporada. El pequeño de los de Cervera es el único piloto de toda la parrilla que puede impedir que el 93 se alce con el título sin embargo, el comienzo no es esperanzador para los detractores del hexacampeón de MotoGP.

El expiloto Pol Espargaró ha analizado la situación que se avecina en los micrófonos 'Dazn': "Era justamente donde Alex debía dar ese paso adelante para que Marc no gane. Lo estaba pasando mal, Alex también. Quizás sea algo del setup y se tienen que adaptar. Pero en este tipo de situaciones qué bueno es Marc y como se antepone a los problemas que van surgiendo".

El ilerdense terminaba tercero con un 1:43:360 una práctica que el excampeón de Granollers analizó: "Un tiempazo, porque estaba teniendo problemas de bajada al 1:43. Yo creo que se ha guardado alguna cosa, pero eso no le funcionó y tuvo que arriesgar un poco más. Igualmente es un tiempo muy rápido, a tres décimas del récord. Veremos mañana".

De esta forma se ha desarrollado la primera jornada en Motegi durante la celebración de una cita que puede terminar con la coronación de Marc Márquez como campeón después de la carrera del domingo. Así será si como todo parece indicar, más después de los resultados de este viernes, el 93 suma tres puntos más que su hermano menor.