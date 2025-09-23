MotoGP
Jorge Martín se marca un antes y un después en Japón: "Hasta ahora ha sido casi una pretemporada..."
El piloto de Aprilia, consciente de que su moto está entre los mejores, dice que este es el momento de encontrar "velocidad y rendimiento".
Marco Bezzecchi ha demostrado con su rendimiento que la Aprilia está lista para codearse con las Ducati. Lo que hizo el italiano en San Marino fue espectacular, manteniendo el ritmo de Marc Márquez durante todas las vueltas. A menos de un segundo y con la sensación de que incluso le podía atacar.
Y eso ha terminado de convencer a Jorge Martín para confiar en la Aprilia. Sabe que si sigue progresando físicamente, la moto está lista para dar un paso adelante.
En Japón, el circuito de Motegi, el campeón del mundo de MotoGP quiere que haya un cambio. Se acabó esta especie de pretemporada después de su gravísima lesión de hace algunos meses.
"Hasta ahora ha sido un proceso de adaptación, casi una pretemporada, pero de ahora en adelante, me gustaría centrarme en la velocidad y el rendimiento", dice Jorge en palabras que publica Aprilia antes de la cita nipona.
"La carrera de Misano me permitió acercarme a donde quiero estar, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos seguir mejorando y esa será nuestra obsesión durante el resto de la temporada", detalla el madrileño.
Su compañero, Marco Bezzecchi, espera volver a estar en la pelea contra un Marc que tiene bola de partido en el mundial: "Estoy encantado de ir a Japón. Me gusta este circuito y la cultura japonesa, especialmente la afición, que siempre me apoya mucho. Nos esforzaremos por trabajar bien, como hasta ahora, y darlo todo".