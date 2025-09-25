Espinosa de los Monteros presenta su centro de pensamiento con la aparición sorpresa de Víctor de Aldama

Los detalles El empresario, que ha venido acompañado de Daniel Esteve (líder de Desokupa), ha justificado su presencia en el acto explicando que solo había acudido a "apoyar a un amigo".

Iván Espinosa de los Monteros, exsecretario general de Vox, ha lanzado su centro de pensamiento Atenea, con la presencia de diputados del Partido Popular y Vox, además del empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, destacaron las ausencias de Miguel Tellado y Santiago Abascal, lo que generó preguntas sobre la relación entre Espinosa y Abascal. Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, afirmó que su presencia en el evento le "sienta fenomenal". Espinosa descartó un posible fichaje por el PP, insistiendo en que Atenea es una fundación independiente. La plataforma cuenta con exdirigentes de PP, Ciudadanos y Vox, como José Ramón Bauzá y Fran Hervías.

Iván Espinosa de los Monteros, exsecretario general de Vox, ha presentado este jueves en el Colegio de Arquitectos de Madrid su centro de pensamiento Atenea. Un acto en el que ha contado con la presencia de varios diputados del Partido Popular, también de la formación de ultraderecha e incluso ha aparecido por sorpresa el empresario Víctor de Aldama.

Ahora bien, una gran ausencia ha sido la de Miguel Tellado. El secretario general del Partido Popular había confirmado su asistencia, pero a última hora se ha comunicado que no iba a acudir al acto por motivos laborales. Y la otra gran ausencia, aunque en su caso se daba por descontado, ha sido la de Santiago Abascal, y muchas de las preguntas a los miembros de Vox que sí han asistido ha sido precisamente cómo ha podido sentar este acto de Espinosa de los Monteros.

"No lo sé (sobre qué relación tiene Abascal y Espinosa de los Monteros), yo vengo a ver a un buen amigo", ha argumentado a su llegada Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, al ser preguntado sobre cómo podía sentar su presencia en el partido, ha respondido que no sabe "cómo les va a sentar" pero recalcó que a él le "sienta fenomenal" estar junto a su excompañero.

Misma idea ha repetido Víctor de Aldama a su llegada, acompañado por el líder de Desokupa, Daniel Esteve. Apareciendo por sorpresa y sin dar una actualización sobre sus causas judiciales abiertas, el empresario se ha limitado a justificar su presencia en el acto a que venía a "apoyar a un amigo".

También han asistido, aunque en su caso no han hablado, los dirigentes del PP Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros, en un momento en el que se rumorea un posible fichaje de Espinosa de los Monteros por la formación de Génova. Un escenario que el protagonista de la tarde ha descartado a laSexta: "Eso no está en la mesa, esto es una fundación independiente. Es una entidad social civil para proponer ideas desde una plataforma independiente no vinculada a ningún partido".

Eso sí, el presidente de Atenea ha querido explicar los objetivos de este nuevo centro de pensamiento y ha mencionado a PP y Vox para su posible aplicación de esas ideas: "El mensaje es que hay mucha gente preocupada por España. Hay mucha gente que quiere contribuir y la idea es que desde aquí podamos ejercer una función de generar ideas, de proponer soluciones a los problemas que tiene España, que luego los partidos políticos como PP y Vox puedan poner en práctica mediante medidas legislativas".

Y es que, durante su intervención en el acto, Espinosa de los Monteros ha apostado por un "cese de hostilidades" entre las dos formaciones: "Llevamos dos años languideciendo como país y viendo dos décadas perdidas como españoles. El primer cambio debe ser el cese de hostilidades entre quienes están llamados a propiciar un nuevo gobierno en un duro cercano, me refiero a partidos. Empecemos a ser más generosos entre nosotros, más tolerantes si lo que prima es el interés de España".

Más allá de los asistentes, Espinosa de los Monteros ya cuenta para su plataforma con exdirigentes del PP, Ciudadanos y Vox como el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá (militó en las dos primeras formaciones), Fran Hervías (exsecretario de Organización de Ciudadanos) y Ricardo Garrudo (uno de los fundadores de Vox y dirigió el partido en Cantabria), pero también a Inés Cañizares, portavoz adjunta en el Congreso cuando Espinosa era el portavoz parlamentario y actual vicealcaldesa de Toledo.