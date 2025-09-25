Jorge Martín reconoce que sigue pilotando con dolor: "Me está mermando..."

El piloto de Aprilia dice que después de competir sí que tiene dos o tres días con dolor en la mano: "No puedo entrenar al 100%".

Ha dicho Jorge Martín que su pretemporada ha terminado, que es el momento de encontrar la velocidad con la Aprilia. Aunque, eso sí, sigue trabajando con dolor. Sobre todo después de rodar durante mucho tiempo con la moto. Y eso le está impidiendo entrenar al 100% en este momento de la temporada.

Así se lo ha explicado a 'Motorsport' en el Gran Premio de Japón: "Al 100% aún no estoy. Tengo dolores en la mano aún, que me están mermando, depende cuándo. En la moto no lo noto tanto, pero en postcarrera sí que he estado dos o tres días con dolor, sin poder entrenar a mi 100%".

Se encuentra mejor según van avanzando las semanas: "Pero ahora sí me encuentro bien, y veremos cómo podemos solventar estas carreras consecutivas. En Misano fue sobre todo el test, dimos muchas vueltas y es lo que más me cansó".

Ha pasado por un proceso muy duro de lesiones este año y tiene claro que quiere volver a pelear por el mundial de MotoGP en el futuro próximo: "Siempre estoy intentando encontrarle el sentido a por qué corro, por qué quiero volver a ganar, por qué me la juego, y ese puede ser un buen sentido, querer volver a ganar para entrar ahí. Pero está claro que voy a darlo todo para poder pelear por mundiales".

Más cómodo con la Aprilia

La Aprilia es la segunda mejor moto por detrás de la Ducati. Y Jorge sabe que se tiene que seguir adaptando para llegar a los mejores: "Llevaba cuatro carreras probando cosas, pero no acabas de tener esa libertad de cambiar, por ejemplo los manillares, que probé en el test, que me gustaron desde el primer momento. Ya los había montado en Austria, pero no era capaz de pilotar. En cambio en un test, con la mente más abierta, con tiempo para probar, cambia mucho".

"Todas las pruebas que hice, de electrónica, de setting, de manillares, fueron positivas, y creo que podemos traerlo todo aquí. Será muy interesante ver cómo reacciona la moto", ha dicho el piloto madrileño.