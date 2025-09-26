Sergio Busquets anuncia su retirada a los 37 años

El que fuera un pilar fijo durante más de una década en la medular de Barça y selección española ha comunicado que colgará las botas a finales de temporada.

El fútbol se despide de una de sus mayores leyendas del siglo veintiuno. Sergio Busquets, a sus 37 años, ha anunciado que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional una vez termine la temporada con el Inter de Miami. El de Badía lo ha comunicado a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales.

Busquets ha agradecido especialmente al Barça, "el club de su vida", a la selección española y al Inter de Miami. En el vídeo que publica, Sergio recuerda momentos como el Mundial de Sudáfrica conquistado el verano de 2010 o los títulos conseguidos con el Fútbol Club Barcelona en la época de Pep Guardiola.

El centrocampista catalán pone fin a una de las mejores carreras que jamás haya visto un centrocampista en la historia del fútbol. Cuelga las botas habiendo ganado nueve Ligas, siete Copas del Rey, tres Champions League, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Con España, Sergio ha conquistado un Mundial y una Eurocopa, la de 2012: "Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón".

"Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", asegura Busquets en el vídeo.

El fútbol español y mundial se despiden de uno de los futbolistas más diferentes que se hayan visto en los últimos tiempo. Sin una velocidad increíble o un físico prodigioso, Busquets fue la pieza que dio sentido durante tantas temporadas al juego del Barça y de España. Sin duda, un jugador irrepetible.