Jorge Martín se sincera con 'Jugones': su lesión, la 'supremacía' de Marc Márquez, el Mundial de 2026...

El vigente campeón del mundo de MotoGP asegura que está construyendo una "base sólida" que le permita "pelear por el Mundial".

Jorge Martín quiere volver a lo más alto tras los peores meses de su carrera. El de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo de MotoGP en 2024, cayó lesionado prácticamente en su debut con Aprilia y aún se encuentra cogiendo confianza.

'Jugones' ha estado con él en un acto promocional en Alcorcón y el madrileño se ha abierto en relación a distintos temas.

¿Cómo ha sido todo este sufrimiento y qué te ha hecho aprender?: "Ha sido intenso, no solo por la lesión, sino por las dudas sobre mí mismo y sobre mi futuro".

"Me lo tomo como un aprendizaje. Me lo han mandado desde arriba para hacerme más fuerte", ha añadido el piloto de Aprilia.

Sobre sus perspectivas de cara al año que viene, Martín explica que está "tratando de construir una base sólida que me permita soñar".

Soñar pasa por vencer a Marc Márquez, aunque por el momento eso son palabras mayores: "Haré lo que esté en mi mano para poder luchar contra un Marc y una Ducati que están muy fuertes".

"Daré lo máximo junto con mi equipo para pelear por el Mundial", ha zanjado el vigente campeón del mundo.