Ahora

A cualquier país

Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU

Los detalles En esta nueva batería de tasas, el republicano ha incluido un 25% a los camiones "pesados, grandes"; un 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados"; y uno del 30% a los "muebles tapizados".

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, este jueves en el Despacho Oval.El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, este jueves en el Despacho Oval.Alex Brandon - AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de una serie de aranceles que entrarán en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de octubre, y que afectará a las importaciones de distintos productos de cualquier país. Entre ellas, las que destaca es uno del 100% a todos de productos farmacéuticos "de marca o patentado" que no se fabriquen en territorio norteamericano.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en EEUU", ha señalado el republicano en su perfil de la de la plataforma Truth Social, que ha recogido Europa Press.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha incidido en que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

Camiones pesados y muebles

Poco antes, Trump ha empleado la misma red social para anunciar un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país. Una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros. En el mismo mensaje, ha asegurado que empresas como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas".

Trump ha informado asimismo de que aplicará un arancel adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30% a los "muebles tapizados". En este sentido, ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".

Las 6 de laSexta

  1. Trump advierte a Netanyahu y le pide "parar": "Ya es suficiente. No permitiré que se anexione Cisjordania"
  2. Pulseras antimaltrato: de la negación al reconocimiento de fallos, una semana de contradicciones y dudas
  3. Espinosa de los Monteros presenta su centro de pensamiento con la aparición sorpresa de Víctor de Aldama
  4. De Cristóbal Colón a Charlie Kirk, pasando por Abraham Lincoln y Louis Braille: así es la historia de las monedas conmemorativas en EEUU
  5. "Lo dije y lo seguiré diciendo": la viuda del ganadero asesinado en Ribadesella mantiene su relato a pesar de la denuncia de su hermana
  6. El cambio climático amenaza al 'oro verde', el imprescindible ingrediente para la fabricación de cerveza