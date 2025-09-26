Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU

Los detalles En esta nueva batería de tasas, el republicano ha incluido un 25% a los camiones "pesados, grandes"; un 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados"; y uno del 30% a los "muebles tapizados".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevos aranceles que comenzarán a regir a partir del 1 de octubre de 2025. Entre las medidas destaca un arancel del 100% a productos farmacéuticos de marca o patentados que no se fabriquen en territorio estadounidense, a menos que las empresas estén construyendo sus plantas en el país. Además, Trump ha comunicado un gravamen del 25% a camiones pesados fabricados en el extranjero para proteger a los fabricantes locales y un arancel adicional del 50% a muebles de cocina y del 30% a muebles tapizados, argumentando la necesidad de proteger la industria nacional.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de una serie de aranceles que entrarán en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de octubre, y que afectará a las importaciones de distintos productos de cualquier país. Entre ellas, las que destaca es uno del 100% a todos de productos farmacéuticos "de marca o patentado" que no se fabriquen en territorio norteamericano.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en EEUU", ha señalado el republicano en su perfil de la de la plataforma Truth Social, que ha recogido Europa Press.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha incidido en que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

Camiones pesados y muebles

Poco antes, Trump ha empleado la misma red social para anunciar un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país. Una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros. En el mismo mensaje, ha asegurado que empresas como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas".

Trump ha informado asimismo de que aplicará un arancel adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30% a los "muebles tapizados". En este sentido, ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".