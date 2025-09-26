Kirian Rodríguez, en 'Jugones': "En el fútbol ya he cumplido mis sueños, ahora que pasen estos años y la enfermedad se cure..."

El futbolista de Las Palmas vuelve a los entrenamientos tras recibir el alta médico del linfoma de Hodgkin que padece: "En cuanto al fútbol creo que he vivido más de lo que esperaba...".

Kirian Rodríguez ha recibido el alta médica tras superar por segunda vez un linfoma de Hodgkin. Su manera de afrontarlo es ejemplar. Guillermo Moreno, de 'Jugones', ha charlado con él ante su regreso a los entrenamientos con Las Palmas.

"Después del partido del Girona esa misma noche pasé por consulta y ya estaba preparado a que venía una mala noticia", cuenta el jugador de Las Palmas.

Una vida en la que el fútbol volvió a pasar a un segundo plano. "En cuanto al fútbol creo que he vivido más de lo que esperaba... jugar en Primera División o haber llegado a profesional ya era un sueño más que cumplido", cuenta Kirian.

Un sueño con el que tiene que volver a reencontrarse: "Las ganas de entrenar sí las tengo, las ganas de mi día a día, de venir a disfrutar de los entrenamientos con mis compañeros, pero las ganas de jugar todavía estoy intentando sentirlas".

Pero lo más importante es que se cure definitivamente: "Que pasen estos cinco años y que la enfermedad se cure del todo".