Aprilia pone los deberes más difíciles a Bezzecchi: "Hay que derrotar a Márquez..."

Massimo Rivola, jefe del equipo Aprilia, dice que su gran objetivo es poder ganarle a un Márquez que está a punto de conquistar su noveno campeonato.

Marco Bezzecchi y Marc Márquez protagonizaron una lucha muy intensa en San Marino. Pero Aprilia le pide más a su piloto. Quieren que luche de tú a tú contra Marc... y le gane. Son los deberes que le ha puesto Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, después de la cita de casa.

En palabras que recoge 'Motosan', Rivola habla de ese objetivo: "Creo que Bezz puede jugar con todos, en todas las carreras y entrenos, y esto es gracias a Aprilia. El trabajo que ha hecho con él, pero el objetivo debe ser poder derrotar al 93, porque Marc está ajustando los objetivos, y es verdad que Marc es muy bueno, como siempre, él logra entender, siempre percibir lo que le falta, dónde tiene el avance, dónde es menos fuerte".

"La verdadera pregunta es, si no hubiese hecho ese error, ¿dónde hubiera terminado?. Marc es especial, pero Marco va muy fuerte, aunque su moto ha cambiado mucho, de set-up, mecánica...", dice el jefe de Aprilia.

Se sienten más competitivos que nunca, al nivel de las Ducati: "Aprilia es muy competitiva, Marco Bezzecchi es súper competitivo, nos ha mantenido en esta carrera muchísimo, ha hecho algo especial, el rey que ha guiado sobre las posibilidades actuales de lo que está haciendo la moto, viendo lo que hacen los otros pilotos, como está haciendo Márquez".

Una lucha al límite en San Marino: "Creo que tanto Márquez como Marco estuvieron a dos décimas en carrera, porque estaban realmente al límite, han jugado al límite y han sido muy buenos. Márquez en alguna ocasión se ha ido un poco fuera, pisando verde tras la curva, y creo que Marco, tal vez, aunque no lo he hablado con él".

"Martín necesita kilómetros"

El fallo en la Aprilia antes de la salida condenó a Jorge Martín: "Estamos hablando de detalles, porque estaban tan al límite, pero es un placer ver a Aprilia crecer tan rápido. Creo que hoy Jorge no debe ser juzgado, debe darse su tiempo, aunque su fuerza, su talento, su deseo de llegar a lo mas alto".

"En el test ha podido correr, hacer kilómetros, tomar sus riesgos, entender cosas que en un fin de carrera es más difícil de entender", cierra Rivola.