El aficionado del United que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo ganara cinco partidos seguidos habla en 'Jugones'

Frank Ilett, aficionado del Manchester United, está pagando las consecuencias de la promesa que hizo hace más de un año: "Ahora no puedo parar...".

Frank Ilett es un aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo ganara cinco partidos seguidos. Está a punto de cumplirse un año y su pelo sigue creciendo. Sergio Roseñada, de 'Jugones', ha charlado con él.

"Tengo que continuar con el reto, hay mucha gente pendiente", dice Ilett, que espera que su equipo le dé una alegría para volver cuanto antes a su pelo de siempre.

"La gente me pide fotos, pero los que no me conocen me miran extraños", explica el joven inglés en 'Jugones'.

Su pelo ha crecido tanto que le está dando más trabajo del esperado: "Mucho tiempo en lavarlo, en secarlo, en cepillarlo... me quedo con el cariño de mucha gente".

Pase lo que pase Frank seguirá con su reto: "No puedo parar ahora".

