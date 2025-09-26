Un exjefe de la F1 ve a Aston Martin claro candidato para 2026: "Con el personal que han fichado..."

Gunther Steiner cree que Aston Martin ha hecho grandes fichajes y que en ningún caso necesitaría la llegada de Christian Horner, exjefe de Red Bull.

Aston Martin está poniendo todos los ingredientes para luchar por el mundial de la Fórmula 1: Adrian Newey diseñando el coche y Fernando Alonso pilotándolo. Por eso en el campeonato de 2026 podrían ser serios aspirantes. Lo cree el que fuera jefe de la escudería Haas, Gunther Steiner.

En 'Planet F1', Steiner dice que están diseñando el equipo ideal: "Creo que Aston Martin, con el personal que tiene a su cargo, está muy bien posicionado para demostrar lo que puede hacer con las nuevas regulaciones".

Por eso cuando le preguntan por la figura de Christian Horner, ex de Red Bull, descarta por completo su llegada a la fábrica de Silverstone: "No creo que Aston Martin necesite a Christian en este momento".

También por su tensa relación con Newey, que dejó Red Bull para vestir de verde como socio del equipo de la Fórmula 1: "El año pasado, el problema entre Adrian y Christian fue una de las razones por las que Adrian dejó Red Bull. Entonces, traer de regreso a Christian, no creo que funcione en este momento".

Aston Martin ha confiado en Andy Cowell como su jefe de proyecto para el futuro después de la salida de Mike Krack. Cowell fue el gurú de los motores Mercedes en su mejor época, cuando Lewis Hamilton batió todos los récords en el inicio de la era híbrida.

Y con Cowell, Newey y por supuesto Alonso quieren asaltar ese mundial del Gran Circo con las nuevas normas que están a punto de entrar en vigor.