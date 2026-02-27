El doble objetivo de Marc Márquez en MotoGP para 2026: "Si estoy aquí es para luchar por el Mundial"

En caso de proclamarse campeón este año, el de Ducati igualaría los mundiales de MotoGP de Giacomo Agostini y superaría a su acérrimo rival Valentino Rossi.

Marc Márquez busca revalidar título en 2026. El piloto ilerdense cuenta con nueve mundiales en su palmarés, siete en MotoGP y otros dos en categorías inferiores, lo cual le sitúa como el tercer piloto con más títulos de la historia.

Este año su objetivo principal será defender su distinción como vigente campeón, aunque cuenta con bastante competencia, incluso a algunos a los cuales les sitúa por delante de él, como Marco Bezzecchi.

Sin embargo, este año es especial para Marc debido al posible doble récord que puede romper este año. En caso de ganar su décimo mundial, superaría en títulos mundiales a su acérrimo rival Valentino Rossi, e igualaría los mundiales de MotoGP del legendario piloto italiano, Giacomo Agostini.

En declaraciones a los micrófonos de 'DAZN', el de Ducati ha sido preguntado acerca de igualar o superar a Agostini. "Yo ya me he superado a mí mismo. Sí, claro, lo intentaremos. Si estoy aquí en la parrilla, primero en la foto, es para luchar por el Mundial o intentarlo. Si no, te mentiría", confirma Márquez.

Aunque es el piloto más experimentado y laureado de la actual parrilla, diversos pilotos harán todo lo posible por arrebatarle el título al eneacampeón del mundo. "Nos lo van a poner difícil", añade el de Cervera sobre la complejidad de este curso.

"Evidentemente, el año pasado iba con más prudencia; este año tenemos que defender el título, pero hay tres pilotos, sobre todo alrededor nuestro. Pecco (Bagnaia), luego Álex (Márquez), Bezzecchi, Acosta puntualmente, que yo creo que con la KTM está un poquito más limitado, pero capaz de todo", concluye Márquez, destacando sus principales rivales.