Duro 'enfado' de Márquez tras la sanción en la 'sprint' de Tailandia: "Si quieren que esto sea la F1..."

El piloto catalán ha demostrado su disconformidad con Dirección de Carrera por cómo se gestionó su penalización, siendo avisado en la última vuelta de la carrera al 'sprint'.

El comienzo de campeonato que se ha vivido en Tailandia con la carrera a 'sprint' protagonizado por Marc Márquez y Pedro Acostaha sido tremendo. En un tramo final enormemente disputado entre los que probablemente serán futuros compañeros en Ducati, el catalán era sancionado por Dirección de Carrera con una posición tras cometer una infracción en un adelantamiento previo al murciano.

Sucedió en la última vuelta y ha dado lugar a la polémica. El propio Acosta aseguraba que "hubiera preferido quedar segundo que ganar así" y Marc, no contento con la decisión, mostró su disconformidad tras la prueba: "De acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP".

Aún resignado, el de Cervera afirmaba que "se limita a seguir las normas" y lanzaba un 'dardo' a la decisión de los comisarios: "Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla". Así demostraba el heptacampeón del mundo su desacuerdo, muy indignado por la forma en la que Dirección ha gestionado la sanción.

A pesar de todo, como recoge 'Motorsport', Márquez se muestra confiado y optimista para la carrera del domingo: "El cuerpo se me queda bien, pero somos competitivos hasta el límite. Hoy no ha sido una derrota, sino una victoria por cómo estaba". Y para cerrar, mandaba un mensaje muy directo a Acosta y el resto de rivales de la parrilla: "Me estoy centrando en mi moto y en mi nivel, no me importa quién está delante y quién detrás. Lo importante es ir salvándolo".