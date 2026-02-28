Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la presunta muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz). El suceso ocurrió el 27 de febrero y la investigación sigue abierta, pendiente de la autopsia.

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre como presunto responsable de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz). Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes 27 de febrero y, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación, todas las hipótesis continúan abiertas.

Todo se produjo en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos, en este municipio gaditano. El servicio unificado de Emergencias 112 ha confirmado que recibió un aviso en torno a las 13.30 horas de este jueves en dicha vía y que, pese a la intervención de los servicios sanitarios desplazados, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer.

La investigación permanece en curso sin que se descarte ninguna línea de trabajo y a la espera del resultado de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima.

En caso de que el crimen se confirme como un episodio de violencia machista, se trataría de la segunda víctima en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026, después del asesinato de una mujer de 58 años en su vivienda de Olvera a manos de su marido el pasado 11 de enero.

