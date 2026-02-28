El mensaje de Quartararo sobre la sanción a Márquez en Tailandia: "Me alegro de no..."

El piloto francés ha hecho una análisis profundo de la acción que ha decidido la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Tailandia.

Marc Márquez ha sido el gran protagonista del día junto a Pedro Acosta en la 'sprint' del Gran Premio de Tailandia. El de Cervera y el murciano han dejado un espectáculo sensacional sobre el asfalto. La 'pelea' al límite entre ambos se ha resuelto en una acción que ha causado polémica.

Dirección de Carrera ha decidido sancionar a Marc después de que este adelantara a Acosta. Para los comisarios, la acción ha sido demasiado al límite y el vigente campeón ha tenido que devolverle la posición al de KTM. Acosta ha reconocido que hubiera incluso preferido haber sido segundo a ganar en estas condiciones.

Una voz autorizada de la parilla como Fabio Quartararo ha opinado sobre la acción. El francés se pone de parte de Marc y, aunque entiende el castigo, no considera que la sanción sea merecida: "No lo he visto en directo, sino por televisión. Puedo entender la penalización, pero Marc se ha mantenido dentro de la pista. Ha sido una situación límite, pero sinceramente me alegro de no ser el director de carrera".

"Para mí se trata de un adelantamiento limpio, pero lo definiría como un 50-50. Depende del lado desde el que se mire. Márquez estaba ligeramente fuera de trayectoria, pero aún dentro de la pista", ha reconocido Fabio en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.

El francés no está para nada cómodo con el rendimiento de su Yamaha. En la 'sprint' ha finalizado en décimo sexta posición en el comienzo de una temporada que parece que será complicada para él.