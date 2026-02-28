El programa nuclear "pacífico" de Irán, objetivo número uno de Trump: "Es muy simple, nunca van a tener un arma atómica"

¿Qué está pasando? A pesar de las afirmaciones de los iraníes, su opacidad ha levantado las sospechas de la ONU y de la Organización Internacional para la Energía Atómica, que creen que han logrado un 60% de pureza en su uranio enriquecido.

Estados Unidos, en colaboración con Israel, ha bombardeado Irán, atacando Teherán en medio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que preocupa a Donald Trump. Este programa, que Irán afirma ser pacífico, ha sido el eje del conflicto desde que Trump regresó a la Casa Blanca. A pesar de las conversaciones, no se ha logrado un acuerdo, y Trump ha insistido en que Irán nunca tendrá un arma nuclear. La OIEA no ha podido verificar el avance nuclear iraní desde junio del año pasado. Tras el ataque, Irán ha respondido con ofensivas contra Israel y bases estadounidenses, dejando las negociaciones en un punto muerto. Estados Unidos exige que Irán renuncie a las armas nucleares y misiles balísticos, mientras que los iraníes defienden la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

Estados Unidos ha bombardeado Irán. Ha atacado Teherán en una ofensiva conjunta con Israel. Lo ha hecho en plenas negociaciones con los iraníes. En plenas conversaciones con el país persa ante ese programa nuclear que tanto preocupa a Donald Trump. Uno que, según el régimen árabe, solo tiene fines pacíficos. Uno que ha sido clave en el ataque estadounidense.

Porque este programa nuclear está en el centro del conflicto entre Irán y EEUU desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. Desde que ya avisase en numerosas ocasiones con que iba a tomar medidas. Desde ese bombardeo en verano de 2025 a instalaciones vitales para los iraníes. Todo, ante la sospecha que desde hace un par de décadas pesa sobre Irán.

Ante el secretismo de un país que tiene más que pendiente a la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y a la ONU. Y, claro está, a un Trump que se lo ha dejado claro en numerosas ocasiones. "El mensaje es muy simple, Irán nunca va a tener un arma nuclear y nos vamos a asegurar de ello", ha afirmado el presidente de EEUU.

Lo lleva afirmando desde hace meses. Meses en los que ambos países han negociado en unas conversaciones que no han servido de nada. "Están a una semana, probablemente, de tener material nuclear para fabricar bombas. Es muy peligroso", llegó a decir Steve Witkoff, enviado especial de EEUU a Oriente Medio.

Todo eso es algo que se desconoce. Que no se sabe. Porque la OIEA cree que han conseguido hasta un 60% de pureza en su uranio enriquecido, pero desde junio del pasado año no pueden entrar a comprobarlo.

Desde que EEUU atacó lugares clave en Irán con bombarderos B2 y con superbombas antibúnker en una operación que llenó de orgullo a Trump: "Las instalaciones principales de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas".

Pero parece que no fue bastante. "Intentaron reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance", ha expresado Trump tras el ataque a Irán.

Tras el ataque conjunto de EEUU y de Israel sobre Irán. Sobre un país que ha respondido, lanzando ofensivas contra los israelíes y también contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

Es, de momento, el último capítulo de una historia y de unas negociaciones que no han llegado ni a buen puerto ni a puerto alguno. EEUU exige a Irán ya no solo que renuncien a tener esa bomba atómica, sino que también han de decir 'no' a los misiles balísticos. Los iraníes, en sus trece: mantienen que su programa nuclear es pacífico. El resultado, bombas y más bombas la región.

