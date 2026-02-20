Una infidelidad demasiado pública, cascos con mensaje e, incluso, un perro lobo regalando una foto para la historia: las anécdotas que han dado juego en los JJOO de invierno

¿Por qué es importante? El broche al deporte olímpico español lo han puesto Oriol Cardona con la medalla de oro y Ana Alonso con la de bronce en unos juegos de invierno que, sin duda, han sido inolvidables.

Los Juegos Olímpicos de invierno en Italia han capturado la atención mundial por sus innumerables anécdotas sorprendentes. Desde infidelidades públicas hasta cascos con mensajes políticos, estos juegos han sido todo menos convencionales. Noruega ha sido protagonista con Sturla Holm Laegreid, el esquiador infiel, y Atle Lie McGrath, quien perdió el control tras no ganar el oro. El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado por mostrar imágenes de compatriotas caídos en su casco. Además, el comentarista Stefan Renna generó controversia por sus comentarios antisionistas. España brilló con las medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso, haciendo de estos juegos un evento inolvidable.

No ha hecho falta ser un gran amante de los deportes de invierno, del esquí, o del curling, para estar atentos a los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Italia, porque está pasando de todo. Una infidelidad muy pública, el casco con mensaje, un perro lobo, cada día nos deja una nueva anécdota. Ni el mejor guionista habría podido mantenernos pegados así al televisor.

Desde saltadores de esquí inyectándose ácido hialurónico en el pene pasando por el entrenador chaquetero o, mejor dicho, el que entrena a 16 patinadores de 13 países distintos hasta el perro lobo que nos regaló una foto 'finish' para la historia. Estos Juegos Olímpicos de invierno han venido cargaditos e, incluso, han despertado pasiones con el curling poniendo a prueba la imaginación de muchos

Pero si hay un país que ha dado juego en estos Juegos ese ha sido Noruega con su atleta de biatlón Sturla Holm Laegreid, conocido ya como el esquiador infiel. Pensó que el mejor momento para pedirle perdón a su novia era justo después de ganar la medalla de bronce afirmando ante los medios: "Hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé".

Pero no fue el único de su país que dio el cante. También se vio el peor ejemplo de deportividad cuando el esquiador Atle Lie McGrath, considerado el favorito para obtener el oro en el eslalon masculino, perdió sus opciones y, con ello, los papeles en una pataleta en la que lanzó los bastones al aire.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton, fue descalificado por llevar un casco con imágenes de deportistas ucranianos muertos en la guerra contra su país desatada el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. "Defiendo lo que yo creo que está bien", afirmó.

También ha destacado en estos juegos el comentarista antisionista Stefan Renna que, durante el tiempo que duró la prueba de un deportista israelí, contó a los espectadores suizos quién era: "Adam Edelman, olímpico por primera vez y autodefinido como sionista hasta la médula, que ha publicado varios mensajes en las redes sociales en apoyo al genocidio de Gaza".

Y el broche al deporte olímpico español lo han puesto Oriol Cardona con la medalla de oro y Ana Alonso con la de bronce en unos juegos de invierno que, sin duda, han sido inolvidables.

