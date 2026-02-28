¿El retorno del rey? Las consecuencias de una posible vuelta "con condiciones" del emérito

Los detalles La Casa Real le ha impuesto al emérito la condición de que recupere su residencia fiscal en España para que pueda regresar a nuestro país.

Juan Carlos I podría regresar a España si acepta ciertas condiciones, principalmente recuperar su residencia fiscal en el país. Esta es la exigencia de la Casa Real para un posible retorno del rey emérito, quien dejó España hace más de cinco años para autoexiliarse en Abu Dhabi en medio de controversias sobre su gestión patrimonial. Aunque el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoya su regreso, la opinión no es unánime en el ámbito político. Juan Carlos debe presentar la declaración de la renta, de patrimonio y de bienes en el extranjero si desea volver.

Si quiere, Juan Carlos I puede volver. Ahora bien con condiciones: que recupere aquí su residencia fiscal. Es la condición que ha impuesto la Casa Real al rey emérito ante su hipotético regreso a España. Ese país en el que reinó, pero que abandonó hace más de un lustro.

Lo hizo para marcharse a Abu Dhabi, el país que el emérito escogió para su autoexilio entre una vorágine de informaciones sobre una supuesta gestión ilícita de su patrimonio. Y no fue hasta dos años después de irse, en 2022, cuando Juan Carlos volvió a pisar territorio nacional.

Ahora, en 2026 y después de varias regatas, vuelve la polémica por su regreso definitivo. "Si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra", decía Alberto Núñez Feijóo tras la desclasificación de archivos del 23-F. Dentro del Partido Popular, como han demostrado tanto Isabel Díaz Ayuso como Juanma Moreno, parece el sentir general.

No obstante, el regreso del emérito no agrada a todas las formaciones políticas. Desde el PSOE defienden que siempre ha sido una decisión que "le compete a él", mientras que desde otros partidos como ERC o Sumar no ve con buenos ojos su vuelta.

Lo cierto es que cuando le han preguntado, Juan Carlos no ha ocultado sus "muchas" ganas de volver a España, pero no es tan fácil como coger un avión de vuelta. Desde la Casa Real han sido firmes: si quiere volver, debería recuperar la residencia fiscal en España.

"Tendría que presentar la declaración de la renta, su declaración de patrimonio y, lo que es importante, la declaración de bienes en el extranjero", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha.

Donde podría tener problemas si declara tener más patrimonio que el que declaró en su momento, es decir cero. Aunque también podría no volver por otros motivos, como el no poder quedarse en Zarzuela. De momento, lo que es seguro que es que no hay noticias oficiales de una posible vuelta.

