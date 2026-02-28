El increíble elogio con el que un exnúmero uno se rinde a Alcaraz: "No sé qué puedes hacer contra él"

Andy Roddick ha comentado el excelso nivel que el tenista murciano lleva mostrando en un 2026 en el que continúa imbatido.

Carlos Alcaraz sigue invicto este 2026. Tras la consecución del Open de Australia y el ATP Doha 500, aún no conoce la derrota esta temporada. A la espera de su debut en Indian Wells, Carlitos continúa levantando la admiración de las figuras más grandes del tenis global.

En su pódcast personal, Andy Roddick ha comentado la situación actual del murciano y su rivalidad con Jannik Sinner. El exnúmero uno del ranking ATP explicaba las mejoras que aprecia en el juego del español: "Alcaraz saca increíblemente bien, su saque es mucho mejorque hace dos años. La consistencia de su revés también ha mejorado significativamente".

"Incluso si le pegas una pelota pesada y potente, siempre consigue entrar en la pista y tomar la iniciativa, lo que debería ejercer presión psicológica sobre su oponente".

Luego comentó que en Sinner ve al único rival capaz de imponerse a Carlos: "Si está en su mejor momento, a menos que seas alguien como Jannik Sinner, que a veces puede superarlo en maniobras, simplemente no sé qué puedes hacer contra él". El norteamericano aclaraba así que no ve a ningún otro tenista cerca de unirse al duopolio que forman el español y el italiano.

Roddick se rendía así una vez más al nivel tan excelso que Alcaraz está mostrando en los últimos años y que sin duda, intentará seguir manteniendo este 2026 que, por el momento, está siendo perfecto.