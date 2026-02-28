Sánchez rechaza la "acción militar unilateral" de EEUU e Israel contra Irán: "Exigimos la desescalada inmediata"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha señalado que esta operación supone "una escalada" y ha afirmado que es el momento de "retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera".

Pedro Sánchez ha expresado su rechazo tanto a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán como a las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. En un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno criticó la "acción militar unilateral" de EEUU e Israel, señalando que esta contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Asimismo, subrayó que no se puede permitir otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Sánchez exigió una desescalada inmediata y el respeto al derecho internacional, instando a retomar el diálogo para lograr una solución política duradera en la región.

Pedro Sánchez ha rechazado tanto la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel realizada contra Irán como las acciones del régimen ayatolá y de la Guardia Revolucionaria iraní en el momento de mayor tensión en la región después de la sucesión de ataques producida este sábado.

En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente del Gobierno ha comenzado mostrando su rechazo a "la acción militar unilateral" de EEUU e Israel, lo que "supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil". Ahora bien, también ha mostrado su rechazo a "las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria".

Tras ello, ha asegurado que no "podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", después de la ocurrida en la Franja de Gaza.

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha concluido.

Ataque "ilegal"

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado el ataque "unilateral e ilegal" que han perpetrado EEUU e Israel contra Irán y ha advertido que solo logrará hacer más "represivo" el régimen de la República Islámica.

"Es un ataque unilateral e ilegal que aprovecho para condenar y que espero que haga lo mismo la UE, porque conducirá a una escalada bélica que no sabemos a dónde llegará", ha afirmado el ministro en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Urtasun ha indicado que en el derecho internacional el uso de la fuerza está "muy tasado", pues se contempla solo si es por defensa legítima o por consenso del Consejo de Seguridad de la ONU, y que "el uso de la fuerza lo único que hará es cerrar más el régimen y hacerlo más represivo".

"La alternativa a esto es la barbarie, la alternativa a un marco de diálogo que avance en los derechos humanos y retire el arsenal nuclear. Vemos que es un ataque ilegal que levará a más represión y al desmantelamiento de las normas del derecho internacional", ha lamentado.

A esas críticas se ha unido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien también ha condenado la "operación imperialista" de Estados Unidos e Israel contra la "teocracia" de Irán, y ha avisado de que el Gobierno "se va a hacer cargo nuevamente de este nuevo desorden mundial".

"El Gobierno de España nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la Administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo", ha dicho García esta mañana ante los medios a su llegada al plenario de Más Madrid ciudad.

