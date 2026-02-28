Ahora

Espectacular audiencia de 'Jugones' en el mes de febrero

El programa dirigido por Josep Pedrerol registra, de media, un 5,3% de 'share' y 826.000 espectadores durante el segundo mes de 2026.

'Jugones' deja un audiencia sensacional durante el mes de febrero. El programa liderado por Josep Pedrerol anota un registros de media fantásticos cosechados a lo largo del segundo mes del año.

5,3% de 'share' y 826.000 espectadores de media firmando su mejor mes desde octubre de 2025. En algún día en concreto, el espacio deportivo ha alcanzado cuotas de 'share' del 6% con porcentajes muy cercanos al 9% en Comunidades Autónomas como Galicia o Asturias.

Todo durante unas semanas extremadamente intensas a nivel deportivo marcadas por la polémica racista ocurrida en la eliminatoria de Champions entre Real Madrid y Benfica. Vinícius y Prestianni, los protagonistas. 'Jugones', como siempre, muy cerca de toda la actualidad.

