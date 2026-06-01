GP de Hungría de MotoGP: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación, sprint y carrera

MotoGP aterriza en Balaton Park para la octava ronda del campeonato después de un gran premio en Mugello que devolvió a Bezzecchi a lo más alto del podio.

MotoGP aterriza en Hungría para disputar la octava ronda del campeonato. Balaton Park acogerá una cita que llegará justo una semana después del GP de Italia en el Circuito de Mugello.

Un gran premio del que Marco Bezzecchi salió todavía más líder del Mundial. El piloto italiano ya le saca 17 puntos de ventaja a Jorge Martín y buscará ampliar todavía más esa diferencia en Hungría.

Además, el calendario llega a un circuito que es relativamente nuevo. Balaton Park hizo su debut en la categoría el año pasado con una carrera que se llevó Marc Márquez. El piloto español llegará este año al trazado húngaro recién recuperado de su lesión y volviendo a coger sensaciones tras su doble operación de pie y hombro.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Hungría se celebrará del 5 al 7 de junio y se podrá seguir en 'DAZN'. Una cita que comenzará el viernes con los primeros entrenamientos a las 10:45h, y con una práctica que dará comienzo a las 15:00h.

El sábado, los segundos entrenamientos libres tendrán lugar a las 10:10h, justo antes de las sesiones de clasificación entre las 10:50h y las 11:30h. La sprint del GP de Hungría comenzará a las 15:00h.

El domingo terminará la cita en Balaton Park con una carrera que comenzará a las 14:00h y durará 27 vueltas.