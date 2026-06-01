Feijóo desliza "movimientos" contra Sánchez y se ofrece a Junts y PNV para adelantar elecciones

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha asegurado que "hay un pequeño movimiento" entre los socios de Gobierno para pedir elecciones anticipadas. "Veremos si se queda en una burla o es un movimiento consecuente", ha señalado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su oferta a Junts y PNV para convocar elecciones anticipadas, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la intervención de la UDEF en la sede socialista. Junts y PNV han solicitado a Pedro Sánchez adelantar las elecciones. Feijóo ha destacado que 184 diputados, desde Vox hasta Coalición Canaria, apoyan esta iniciativa. Ha instado al PNV a ser consecuente y ha criticado al PSOE por no convocar elecciones, afirmando que Sánchez teme perder el control del Gobierno y sus recursos. Feijóo subraya la necesidad de elecciones inmediatas por decencia política.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido una vez más a Junts y PNV para adelantar elecciones. Precisamente, tras conocer la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UDEF en la sede socialista, ambos partidos, tanto Junts como PNV, han pedido a Pedro Sánchez adelantar elecciones.

"Estoy muy interesado en la actitud de los socios y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si se queda en una burla o es un movimiento consecuente", ha asegurado este lunes Feijóo en una entrevista en Telecinco.

De esta manera, el líder del PP ha insistido que "desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas". "Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", ha añadido.

Así, Feijóo ha asegurado que "el PNV debe tomar una decisión". "¿Va a vivir de rodillas? Que sea consecuente", ha dicho el 'popular', quien ha recordado que los jeltzales le echó al PP del gobierno.

"Solo el PSOE puede convocar elecciones y no lo va a hacer. Los grupos tenemos la responsabilidad. Decencia y elecciones inmediatas. Si quieren, habrá decencia y elecciones. Hay que hacer esa pregunta a cuatro diputados", ha señalado. Además, Feijóo ha hecho hincapié en que "si están de acuerdo, haremos elecciones de manera inmediata, pero si dicen una cosa y hacen la contraria...".

Según Feijóo, Sánchez "le tiene miedo a la democracia, a las urnas y no quiere irse del Gobierno porque dejaría de tener la estructura del Estado a su disposición". "No tendría una Fiscalía, ni el CIS, ni TVE como un nodo a favor del Gobierno. Habla de confabulación, pero ¿qué dice usted? Si el gobierno aprueba rescates de empresas y comisiones se van para Zapatero. Zapatero no habría podido delinquir sin el Consejo de Ministros", ha apuntado.