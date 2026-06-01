Las declaraciones de los primeros testigos desinflan los argumentos de la acusación contra el hermano del presidente Sánchez

Los detalles La sesión de hoy se ha centrado en el correo que se tituló como "el hermanísimo" y en el que se hablaba de la creación de la plaza antes de adjudicarla. El director de conservatorio que lo envió no lo recuerda y lo atribuye a "rumores". Además, ningún testigo ha aclarado si la plaza estaba dada ya.

En la primera jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se ha debatido sobre si su plaza en los conservatorios de Badajoz fue otorgada previamente. Tres testigos, exdirectores de los conservatorios, han negado ser responsables de su selección. Un correo titulado "el hermanísimo" ha sido mencionado, pero Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, lo ha calificado de "rumores". Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez, actuales directoras, también han negado conocer detalles sobre la adjudicación. Todos coinciden en desconocer las funciones de la Oficina de Artes Escénicas, a la que fue trasladado en 2022.

La primera jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha girado en torno a si la plaza que ocupó le fue otorgada de antemano. Los tres primeros testigos, todos ellos directores de los dos conservatorios pacenses en diferentes momentos, han coincidido en una idea: ninguno se atribuye la decisión de darle la plaza.

Otro protagonista de la sesión ha sido el correo titulado "el hermanísimo", enviado antes de que la plaza fuera adjudicada. El que fuera director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en 2017, Evaristo Valentí, ha señalado este lunes que oyó "rumores" de que el hermano de Pedro Sánchez se iba a presentar al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, los cuales sitúa en los días en los que salió la plaza con la publicación de las bases. Así, ha desinflado una de las principales bazas de la acusación del PP, diciendo que no recuerda el envío de ese correo y reduciéndolo a "rumores".

Rosario Mayoral, directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz entre el 2020 y el 2025, asegura que tampoco lo recuerda y ha insistido en que desconoce de dónde partió la idea de esa plaza. Ha considerado que "en principio no" era una necesidad, ya que "siempre hay necesidades más urgentes, sobre todo de profesorado".

Así, esta directora ha negado conocer si la plaza estaba adjudicada de antemano. "A mi no me consta", ha declarado.

También Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez' de Badajoz, ha asegurado desconocer quién fue el encargado de seleccionar a Sánchez para el puesto. Pero sí ha afirmado que la labor como coordinador de actividades que realizó el hermano del presidente en estos centros les "vino muy bien".

Respecto a la Oficina de Artes Escénicas, destino al que David Sánchez fue trasladado en 2022, los testigos han coincidido en "desconocer" las funciones que allí se ejercían.

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