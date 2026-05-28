La brutal imagen de Carlos Sainz reparando su coche en mitad del desierto de Argentina

El piloto español y su copiloto, Dani Oliveras, trabajaron para reparar la correa de su coche, pero desgraciadamente tuvieron que abandonar la etapa.

Carlos Sainz ha sufrido un problema mecánico en medio del desierto de Argentina. Y junto a su copiloto, Dani Oliveras, lo ha reparado para poder seguir.

En la provincia de San Juan, 'El Matador' Carlos Sainz sufría problemas en la dirección de su Ford y se ponía manos a la obra para arreglarlo.

Con 64 años y trabajando tirado en el suelo para reparar su coche. Pero los esfuerzos no sirvieron. Abandonó la etapa, pero Carlos ha vuelto a demostrar que le queda cuerda para rato.

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