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La brutal imagen de Carlos Sainz reparando su coche en mitad del desierto de Argentina

El piloto español y su copiloto, Dani Oliveras, trabajaron para reparar la correa de su coche, pero desgraciadamente tuvieron que abandonar la etapa.

Sainz

Carlos Sainz ha sufrido un problema mecánico en medio del desierto de Argentina. Y junto a su copiloto, Dani Oliveras, lo ha reparado para poder seguir.

En la provincia de San Juan, 'El Matador' Carlos Sainz sufría problemas en la dirección de su Ford y se ponía manos a la obra para arreglarlo.

Con 64 años y trabajando tirado en el suelo para reparar su coche. Pero los esfuerzos no sirvieron. Abandonó la etapa, pero Carlos ha vuelto a demostrar que le queda cuerda para rato.

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