GP de Mónaco de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y carrera

La competición llega a uno de los circuitos más emblemáticos del calendario para disputar la sexta ronda del campeonato.

El Gran Premio de Mónaco está ya a la vuelta de la esquina. El calendario de la Fórmula 1 aterriza en uno de los grandes premios más históricos que dará comienzo a la gira europea. Una cita que se disputará del 5 al 7 de junio y que llega después de un GP de Canadá que marcó un punto de inflexión en el campeonato.

Kimi Antonelli salió del GP de Canadá más líder que nunca. Después de una pelea brutal contra su compañero de equipo, George Russell, al británico se le paró el coche en la curva 9, lo que dejó a placer una nueva victoria del piloto italiano.

Ahora, el Mundial llega a Mónaco y Antonelli lidera el campeonato con una ventaja de 43 puntos sobre Russell. Sin embargo, y a pesar de que se repartan los mismos puntos, ganar el gran premio en el principado siempre es especial.

Horario y dónde ver el GP de Mónaco en TV

La cita en el circuito monegasco volverá a tener el formato tradicional, tras el fin de semana al sprint de Montreal. El gran premio se podrá seguir a través de 'DAZN' y comenzará el viernes con los entrenamientos libres 1 a las 13:30h, y los libres 2 a las 17:00h.

El sábado, los entrenamientos libres 3 comenzarán a las 12:30h y la clasificación será a las 16:00h.

El domingo pondrá al primer fin de semana en suelo europeo con una carrera que comenzará a las 15:00h.

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