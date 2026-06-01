Cronología e incógnitas del caso de la 'tía Isabel': cinco años después aún se desconoce la causa de su muerte

El contexto Isabel Suárez, 'la tía Isabel', murió en 2021 a los 85 años y dos meses después de mudarse junto a su sobrina Arancha Palomino y su ahora exmarido Luis Lorenzo. "No podíamos hablar con ella nunca", asegura la familia, que denuncia que su estado de salud era bueno.

Luis Lorenzo, su exmujer Arancha Suárez Palomino y una cuidadora enfrentan cargos por detener ilegalmente, denigrar y estafar a Isabel Suárez, tía de Arancha. La anciana, de 85 años, murió en julio de 2021 tras mudarse con la pareja a Madrid. Su salud empeoró tras la mudanza, y una segunda autopsia reveló metales pesados en su cuerpo. Aunque los informes toxicológicos no confirmaron envenenamiento, la Guardia Civil detuvo a Luis y Arancha, sospechosos de buscar beneficiarse económicamente. El juicio comenzó este lunes, y la causa de muerte sigue sin esclarecerse, dejando muchas incógnitas abiertas.

Acusados ​​de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la 'tía Iabel'. Estos son los cargos a los que se enfrentan el actor Luis Lorenzo, la que es ahora su exmujer y sobrina de la víctima Arancha Suárez Palomino, y una cuidadora. La anciana de 85 años murió solo dos meses después de dejar su casa e irse a vivir con la pareja a Madrid.

Isabel Suárez empezó a convivir con los acusados en abril de 2021 y en julio del mismo año murió bajo bajo extrañas circunstancias. Este lunes ha arrancado el juicio y, a pesar de que ya han pasado cinco años, siguen siendo muchas las incógnitas que este caso sigue suscitando. Entre ellas, que la causa de la muerte de Isabel nunca se llegó a esclarecer.

Para entender bien este caso, el de la muerte de la 'tía Isabel', y recordar sus claves, hay que viajar al pasado. Retroceder a principios del año 2021, justamente, hasta tres meses antes de su presunto crimen. Porque fue entonces cuando se pudo ver a la anciana sola, desorientada y abandonada en un restaurante de Madrid.

Empeora su salud al mudarse a Madrid

Tres meses antes de su muerte, se hizo evidente el estado en el que se encontraba la víctima y tía de Arancha Palomino. La imagen de degradación de la mujer era tan llamativa que hasta una trabajadora del madrileño restaurante la fotografió y lo publicó en redes sociales.

El 28 de julio de 2021, encontraron a Isabel Suárez muerta en el piso. Allí vivía desde marzo y, según algunos familiares, su estado de salud era bueno antes de mudarse. "La vi tres o cuatro meses antes de marchar a Madrid y andaba perfectamente", contaban.

Nada más mudarse a Madrid, las cosas cambiaron. "No podíamos hablar con ella nunca. El teléfono no estaba disponible", empezaron a denunciar sus allegados.

Segunda autopsia

Por esto y ante la repentina muerte de 'tía Isabel', sus hermanos insistieron en una segunda autopsia. "Yo no supe más nada de ella. Hasta el día que dijeron que la trajeron muerta de Madrid", mantiene uno de los hermanos de la víctima.

Gracias al análisis del pelo, de la sangre y de las vísceras de la anciana, los investigadores detectarón la presencia de metales pesados ​​en su cuerpo. De hehco, hallaron cadmio y manganeso en niveles extraordinariamente altos. Arancha, su sobrina, siempre ha negado tener algo que ver. "No dudo del resultado de esa autopsia, pero sí digo que es imposible que se haya envenenado", aseguró desde su detención. "Yo voluntariamente no he adquirido cadmio".

Fue entonces cuando la Guardia Civil detuvo a la por entonces pareja: la formada por el actor Luis Lorenzo y Arancha Palomino. Ambos como sospechosos de haber provocado la muerte de Isabel para beneficiarse económicamente de su patrimonio.

¿La envenenaron?

Uno de los hijos del actor declaró que la pareja obligaba a la mujer de 85 años a bajar hasta el garaje solo para ir al baño. "La bajaban porque tenía diarrea y solo la dejaban ir al baño ahí, a casa no", relató.

Los informes toxicológicos nunca pudieron determinar si hubo o no envenenamiento. Precisamente por esto, la muerte seguirá siendo una incógnita. Por ello, la pareja se enfrenta a los delitos de maltrato y por aprovecharse económicamente de la situación de vulnerabilidad de Isabel.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido