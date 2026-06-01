Florentino Pérez, con todo: "Vendrán nuevas estrellas, estarán aquí la próxima temporada"

El presidente del Real Madrid ha estado en la tarde de este lunes en un acto de su candidatura en Toledo en el que, entre otros aspectos, ha hablado sobre incorporaciones y ha cargado contra el proyecto de Enrique Riquelme.

Florentino Pérez ha acudido este lunes a Toledo para tener un encuentro con socios y peñistas de Castilla-La Mancha.

En primer lugar, el presidente del Real Madrid ha presentado su proyecto incidiendo en la imperiosa necesidad de blindar el club y asegurar que su futuro siga en las manos de los socios.

"El Real Madrid es y será siempre de sus socios, que no mientan, que no lancen bulos. Son los hijos, cuñados y exdirectivos de la etapa de Ramón Calderón que no sigan mintiendo. Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente este club seguirá siendo de sus socios", ha explicado.

Sin mencionarle directamente, también ha cargado contra el proyecto de Enrique Riquelme sobre la Ciudad del Socio en Valdebebas.

"Frente a un proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel en unos terrenos que hoy valen más de 1.000 millones de euros, nosotros proponemos la creación del mayor parque tecnológico de Europa", ha señalado Pérez.

Eso sí, seguidamente, sí se ha referido al otro "candidato": "Parece más preocupado por inscribir una marca personal en el registro de marcas y hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid".

Por último, el presidente se ha referido al proyecto deportivo y ha asegurado que no solo llegarán nuevos fichajes, sino que serán "estrellas" en posiciones que "necesita" el equipo.

"Vendrán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones. Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid", ha zanjado.