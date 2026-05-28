¿Lucha a tres?
La apuesta de Jorge Martín sobre el título: "Bezzecchi y Márquez van a estar..."
El de Aprilia, segundo clasificado en el campeonato, sigue convencido de que Marc estará en la pelea a pesar de su lesión y de volver ahora en Mugello.
A pesar de que Marc Márquez no estuvo en el Gran Premio de Catalunya por lesión y de un inicio de temporada con pocos puntos, sus rivales creen que acabará estando en la pelea por el título de MotoGP. Es lo que ha mantenido y sigue manteniendo Jorge Martín, que ahora es segundo en la clasificación.
En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia, en Mugello, Jorge ha valorado muy positivamente el regreso de un Marc que tiene el visto bueno para estar en los libres Libres y tendrá que pasar otra revisión médica después.
"Es muy importante para el campeonato (la vuelta de Márquez) y para todos que estén siempre los mejores en pista. Me alegro de que esté ya recuperado y de vuelta tan rápido, espero que pueda hacer un buen fin de semana", ha comentado el piloto de Aprilia en sala de prensa.
Ve al mencionado Marc en la pelea y también a su compañero, Marco Bezzecchi: "No lo sé, eso es imposible saberlo, pero ambos van a estar hasta el final".
Mugello le gusta. Se siente cómodo en ese trazado. "Es un buen circuito para mí, solo hay que ver mi historial aquí, ahora hay que ver cómo nos irá con la Aprilia, no lo sé. Cada vez que llegamos a un circuito empezamos de cero, aunque llegue con una moto que ya conoces. En Le Mans fuimos muy rápidos y la semana siguiente ya vimos que pasó en Montmeló. Tienes que trabajar desde muy abajo, cada pista te pide un setting particular", dice.
"Empezaremos con lo que creemos que es mejor y desde ahí construiremos. Con la Aprilia confío que iremos bien, pero no se que nivel de agarre encontraremos. Creo que pelear por un podio sería muy bonito para mí este fin de semana, aunque habrá mucha competencia", sostiene el segundo clasificado en el campeonato.
