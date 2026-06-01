La Policía Nacional expedienta al agente que golpeó por la espalda a una maestra en la manifestación de Valencia

El contexto Este domingo, un agente tiró al suelo a una de las personas que participaba en la manifestación de profesores en Valencia. La mujer afectada, una maestra jubilada, ha presentado una denuncia por los hechos.

La Policía Nacional ha comenzado un proceso disciplinario contra un agente que empujó a una mujer durante una manifestación de profesores, tras la denuncia presentada por la afectada. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado, se reunieron con los sindicatos organizadores de la huelga indefinida del profesorado. En el encuentro, discutieron el trabajo conjunto realizado durante las semanas de huelga y abordaron el incidente reciente, comprometiéndose a evitar futuros problemas y a proteger el derecho constitucional a la manifestación.

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó este domingo a una mujer en la manifestación de profesores después de que la mujer afectada haya presentado una denuncia por los hechos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido una reunión esta mañana con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado, según han indicado en un comunicado.

Durante dicho encuentro, se ha abordado el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga, además de tratar los hechos sucedidos este domingo. En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación.

Así, como han indicado, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó a una mujer en la manifestación.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, un grupo de profesores estaba concentrado en la Avenida de Campanar frente a la Consellería de Educación y se estaban movilizando hacia la Avenida Pío 12 con intención de cortar el tráfico. En ese momento, los agentes intentaron impedirlo y, cuando ya se estaban quitando de la carretera, un agente empuja con fuerza a esta manifestante.

El Gobierno tilda de "inaceptable" el empujón de un policía a una mujer en la manifestación de profesores en Valencia: "Lo vamos a investigar"

Es tal el empujón que, como se puede ver en el vídeo, la mujer cae de bruces contra el suelo, lo que le ha provocado la rotura del tabique nasal. Ante esto, la mujer, una maestra jubilada, ha presentado una denuncia.

Bernabé ya adelantó este domingo en un mensaje en X que calificaba de "inaceptable" el vídeo que circulaba por las redes sociales en el que se ve a un policía nacional golpeando por la espalda a una mujer que participaba en una protesta, y anunciaba que se investigarían los hechos para "depurar responsabilidades".

"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", afirmó la delegada en redes sociales, al tiempo que señaló que "este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

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