Irán paraliza las negociaciones de paz con EEUU pese al plan de Washington para la "desescalada gradual" de Israel y Líbano

Las consecuencias Irán advierte a la población del norte de Israel que evacúe el territorio si finalmente las FDI atacan Beirut.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha propuesto un plan de "desescalada gradual" entre Israel y Líbano, buscando frenar la ofensiva israelí en territorio libanés y salvar las conversaciones de paz. Rubio habló con líderes de ambos países, sugiriendo que Hizbulá cese ataques contra Israel a cambio de que Israel no intensifique su ofensiva en Beirut. Sin embargo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, exige que Israel detenga primero su campaña militar. Paralelamente, Irán ha suspendido sus negociaciones con EE.UU., exigiendo el fin de las hostilidades en Líbano, y ha advertido de posibles represalias si la tregua es violada.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha propuesto a Israel y a Líbano un plan para una "desescalada gradual" del conflicto, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en territorio libanés, que ha puesto en peligro las conversaciones de paz.

El jefe de la diplomacia estadounidense mantuvo llamadas telefónicas el domingo con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han confirmado este lunes a 'EFE' fuentes estadounidenses.

Para poder continuar las conversaciones, EEUU propuso que el grupo chií Hizbulá cese todos los ataques contra Israel y que, a cambio, Israel se abstenga de intensificar la ofensiva en Beirut. "Esto crearía un espacio para una desescalada gradual y un cese efectivo de las hostilidades", ha apuntado un alto cargo estadounidense.

Dicho funcionario ha explicado que Aoun se mostró abierto a esta idea, pero el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, habría exigido que Israel detenga primero su campaña militar, una respuesta que Washington califica de "decepcionante".

La Administración de Donald Trump, ha agregado la fuente estadounidense, no espera ni respalda que Israel renuncie a tomar represalias por los ataques del grupo chií en su territorio.

Israel tomó el domingo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur de Líbano y al norte del río Litani, y el gobierno de Netanyahu ha ordenado este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

Esta intensificación de la ofensiva se produce a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto que representantes de Israel y Líbano inicien una cuarta ronda de conversaciones de paz en Washington, unos contactos que Hizbulá rechaza.

Irán paraliza las negociaciones con EEUU

La situación también pone en peligro las conversaciones entre Irán y EEUU para un acuerdo de paz y Teherán ha decidido paralizarlas, según ha informado este lunes la agencia 'Tasnim', vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

"El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en Líbano", ha indicado el medio. 'Tasnim' ha asegurado que hasta que no haya un fin de las hostilidades en Líbano "no habrá diálogo".

Donald Trump ha declarado que no ha recibido ninguna comunicación de Irán sobre esta cuestión, y ha añadido que considera que se ha hablado demasiado. "Creo que hemos hablado demasiado, para ser sinceros. Creo que guardar silencio sería muy bueno, y podría durar mucho tiempo", ha afirmado en una entrevista con 'NBC News'.

Las autoridades iraníes han justificado su decisión en que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye Líbano. "El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano", ha esgrimido en X el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi.

Araghchi ha considerado que la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril "en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes"."Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación", ha añadido.

Advertencias de Irán

Poco antes, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido que EEUU e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. "Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura", ha asegurado en X esta mañana.

El Comando Central de Irán se ha unido posteriormente a estas amenazas y ha avisado a los residentes del norte de Israel que evacúen si Israel ataca Beirut. "Evacúen si no quieren salir dañados", ha expresado en declaraciones recogidas por 'Reuters'.

En esta línea, la televisión estatal iraní ha declarado que existe una alta probabilidad de que se rompa el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos si no cesan los ataques israelíes contra Líbano.

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra. A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Además, pese al alto el fuego, Irán y EEUU han vuelto a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

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