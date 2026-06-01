El vacile de Diogo Moreira a Márquez: ¡le regaló una foto del momento de su adelantamiento!

El rookie adelantó a Marc Márquez en la sprint y de Mugello y después le enseñó a Marc Márquez que había enmarcado el momento en una foto.

El rookie Diogo Moreira sorprendió a todos en la sprint del Gran Premio de Italia. En la salida se coló entre los mejores y luchó en las primeras posiciones. También adelantó a Marc Márquez, mermado por el hombro y el pie derecho.

Y después de esa carrera llegó el vacile. Moreira llevaba enmarcado el momento en el que adelantó a Marc... y se lo enseñó.

"Para el rookie brasileño, que te den", le firmó Marc.

Y la cosa no quedó ahí. Porque Moreira le preguntó a Marc dónde quería que le volviera a pasar en la carrera larga del domingo. Risas entre los dos y muy buen rollo.

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