Ahora

MotoGP

El vacile de Diogo Moreira a Márquez: ¡le regaló una foto del momento de su adelantamiento!

El rookie adelantó a Marc Márquez en la sprint y de Mugello y después le enseñó a Marc Márquez que había enmarcado el momento en una foto.

Diogo Moreira y Marc Márquez Diogo Moreira y Marc Márquez Getty

El rookie Diogo Moreira sorprendió a todos en la sprint del Gran Premio de Italia. En la salida se coló entre los mejores y luchó en las primeras posiciones. También adelantó a Marc Márquez, mermado por el hombro y el pie derecho.

Y después de esa carrera llegó el vacile. Moreira llevaba enmarcado el momento en el que adelantó a Marc... y se lo enseñó.

"Para el rookie brasileño, que te den", le firmó Marc.

Y la cosa no quedó ahí. Porque Moreira le preguntó a Marc dónde quería que le volviera a pasar en la carrera larga del domingo. Risas entre los dos y muy buen rollo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Policía Nacional expedienta al agente que golpeó por la espalda a una maestra en la manifestación de Valencia
  2. Feijóo desliza "movimientos" contra Sánchez y se ofrece a Junts y PNV para adelantar elecciones
  3. Inesperada victoria del ultra De la Espriella en Colombia entre sospechas de Petro con el resultado de las urnas
  4. Guerra en Oriente Medio, en directo | Kuwait intercepta misiles y drones en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU
  5. Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de cinco años que se estaba ahogando en una presa de Palencia
  6. Lola Flores, la faraona que se sentó en un banquillo y pidió una peseta a cada español para pagar a Hacienda: "Para ella fue bochornoso"