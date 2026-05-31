No tiene rival: las lágrimas de Bezzecchi tras conquistar 'Casa Ducati'

El italiano no ha dado opción ni a Martín ni ha Bagnaia y es más líder del Mundial después de ganar una carrera que tuvo controlada en todo momento.

Marco Bezzecchi está siendo sin duda el mejor piloto de lo que va de temporada en MotoGP. Especialmente en las carreras de domingo donde el italiano es absolutamente implacable. Son cuatro victorias en el último día de grandes premio.

La última, en Mugello, ha sido probablemente la más especial para el líder del Mundial. Prueba de ello ha sido su reacción tras terminar. Marco no ha podido evitar romper a llorar durante la vuelta de honor dejando una imagen muy emotiva.

Jorge Martín le ha acompañado en segundo lugar certificando un dominio histórico de Aprilia en la Casa de Ducati, el circuito de Mugello. Una superioridad que podría haber sido aún más evidente si Ai Ogura hubiera completado su adelantamiento en los últimos metros de la carrera a 'Pecco' Bagnaia. El turinés aguantó y defendió con solidez la posición para evitar un podio repleto de Aprilias en territorio Ducati.