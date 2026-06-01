Rafa Nadal elige a los 10 mejores deportistas de la historia

Desde Jordan hasta Bolt, el ganador de 22 Grand Slams ha señalado a los que considera como los mejores atletas de la historia.

Con motivo del estreno de su documental en 'Netflix', Rafa Nadal se ha sometido a un llamativo test.

El extenista manacorí ha elegido a las que son, según su opinión, los diez mejores deportistas de la historia.

Ha llamado la atención que no ha elegido a Roger Federer, su gran rival, ni a Leo Messi, pero sí a dos golfistas y dos futbolistas.

Los elegidos por Rafa son Michael Jordan (baloncesto), Jack Nicklaus (golf), Tiger Woods (golf), Novak Djokovic (tenis), Muhammad Ali (boxeo), Michael Schumacher (Fórmula 1), Usain Bolt (atletismo), Michael Phelps (natación), Diego Maradona (fútbol) y Pelé (fútbol).