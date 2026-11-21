El ilerdense lo tiene todo muy de cara para levantar el título en la carrera corta. Solo necesita sacarle dos puntos a Martín para ser campeón.

Marc Márquez está a pocas horas de conseguir levantar su octavo campeonato de MotoGP. El ilerdense ha hecho los deberes en la clasificación y, a pesar de que Marco Bezzecchi ha terminado arrebatándole la 'pole', Marc partirá desde la segunda plaza.

Su resultado es aún más positivo para él debido a que Jorge Martín partirá desde la séptima plaza. El madrileño no ha podido sacar su mejor versión en la 'qualy' y deberá remontar hasta como mínimo el tercer lugar si quiere evitar el 'alirón' de Márquez en la 'sprint'.

Cabe recordar que si el de Cervera termina la carrera corta sacándole dos puntos más de ventaja a Martín, será automáticamente campeón. Sin embargo, Márquez ya dejó claro que no quería centrarse en eso y que solo tenía en la cabeza sumar 14 puntos en todo el fin de semana.

Unas cuentas que son completamente independientes del resultado de Martín. De hecho, ese es el valor añadido que le daba Marc a esos puntos en la previa del GP de Portugal. El ilerdense se olvida del madrileño aunque quiera cerrar cuanto antes la consecución del título.

Bezzecchi ha sido quien, con una vuelta espectacular, le ha quitado el mejor tiempo a Márquez en la clasificación. El italiano ha sacado una garra tremenda para superar un tiempo de Marc que parecía inmejorable.

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