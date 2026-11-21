El piloto de Red Bull es tajante a la hora de hablar sobre las próximas dos citas de la temporada y habla claro sobre el incidente con Goerge Russell antes de la clasificación.

Max Verstappen puede salir satisfecho de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Realizó el segundo mejor tiempo y saldrá en primera posición ya que Andrea Antonelli tiene cinco puestos de sanción por cambios en la unidad de potencia.

El neerlandés fue cuestionado por otro asunto de futuro inminente: las últimas dos citas que se celebrarán en Catar y Abu Dhabi. La crítica situación en Oriente Medio crea mucha inquietud en la parrilla de Fórmula 1 sobre si es totalmente seguro acudir a dichas citas.

Pilotos como Carlos Sainz ya se han pronunciado en otras citas y ahora Max ha sido el último en hablar. La respuesta del tetracampeón sobre este tema es tajante: "¿Me siento cómodo? No, preferiría quedarme en casa. No es agradable ir a un lugar sabiendo que todavía pueden estar volando cohetes cerca de ti".

"Aun así, vamos a ir. Nos han dado ciertas garantías y debemos confiar en que son correctas", comenta el piloto de Red Bull, según recoge 'De Telegraaf'. Hace dos semanas se disputó sin ningún incidente el GP de Catar de MotoGP en Losail, mismo lugar donde irá la Fórmula 1.

Verstappen se la devuelve a Russell

Por otro lado, el de Países Bajos fue cuestionado sobre el incidente con George Russell en Libres 3 donde ambos llegaron a tener un leve toque y donde el propio Max sacó el dedo al corredor de Mercedes. Este le dedicó unas palabras muy duras diciendo que "se cree superior a los demás".

Verstappen fue tajante a la hora de replicar sobre las declaraciones del inglés y si le despierta algún tipo de inquina: "No, desde luego que no es de ahí de donde saco mi motivación. Ni siquiera quiero perder el tiempo con eso. Para mí no merece la pena en absoluto".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido