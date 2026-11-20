Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, ya atizó a Marc en su momento por el incidente que acabó con Bezzecchi en el suelo. En la previa de Portimao, vuelve a hacer referencia a aquel choque.

Marc Márquez está a pocas horas de certificar su décimo título mundial de motociclismo. El de Cervera podrá ser campeón en la carrera al 'sprint' de este fin de semana si le termina sacando dos puntos a Jorge Martín. Ganar la carrera corta implicaría ser automáticamente campeón.

Aún así, hay quién aún no olvida una acción que a día de hoy permite a Marc tener un matchball tan claro en Portugal. El ilerdense chocó con Bezzecchi en la 'sprint' y el italiano terminó yéndose al suelo, algo que le dio la victoria a Marc.

Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46 de Valentino Rossi, le dejó un recado interesante a Márquez tras la carrera haciendo referencia a que debería haber tenido más cuidado. En Portimao, ha vuelto a hablar de ello: "No di mi opinión y no tengo que enseñarle nada a nadie, yo también soy piloto y persona y seguro que cometo muchísimos errores".

"En ese momento solo pensaba que todos estamos luchando por algo grande y que cuando estás en plena batalla sabes que el piloto de atrás puede intentar meterse por donde pueda. Me he visto en esa situación mil veces y simplemente dije que, cuando un piloto se abre un poco en la trazada, tiene que contar con que otro piloto pueda intentar pasarle y ganar la carrera", ha reconocido Fabio en declaraciones que reoge 'Motosan'.

"Con las MotoGP de hoy es dificilísimo adelantar y es normal que, cuando dejas algo de espacio, el piloto de atrás lo intente. En Motegi, Zarco me adelantó igual que Bez a Marc, le había dejado medio metro y esperaba que lo intentara, por eso no nos caímos", añade.

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