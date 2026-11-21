Tras el decimoctavo puesto en parrilla para la carrera en Las Vegas, el asturiano critica a la organización por las largas distancias realizadas en las últimas semanas.

Fernando Alonso compareció a los medios resignado ante el esperado resultado en Las Vegas. El asturiano saldrá decimoctavo en la carrera de Las Vegas. Se quedó lejos de pasar a la 'Q2'. También se mostró crítico como se suele caracterizar cuando discrepa con alguna cuestión.

El bicampeón del mundo de expone las decisiones de la Fórmula 1 en las últimas citas de la temporada, considerando que recorren demasiados kilómetros y con poco margen de tiempo. De este modo, lanza un 'palo' a la antepenúltima cita de la temporada en suelo americano: "No tiene mucho sentido celebrar esta carrera".

"La semana que viene vamos a Qatar, hace dos semanas estuvimos en Austin y México, luego nos fuimos a Brasil y después volamos a Europa para volver aquí por tan solo 72 horas", cuestiona el de Asturias en declaraciones recogidas por 'Marca' sobre los constantes saltos entre continentes.

El anterior triplete seguido de carreras se celebró en el continente americano empezando por Norteamérica y acabando en el país carioca. Tras el parón de una semana donde vuelven a las fábricas en Europa, han de volver a Estados Unidos. Después, recorrerán la mitad del mundo en menos de una semana para llegar a Catar y así cerrar el año en Oriente Medio.

Unas decisiones que son incomprensibles a juicio del asturiano, además de contradecir los propósitos de la propia competición en cuanto a sostenibilidad. No solo fue la única queja de Alonso ya que también volvió a resignarse con la nula mejoría de Honda.

Pese a comentar que el paso por curva del Aston Martin es muy bueno, el déficit de potencia en recta les cuesta una sangría de décimas. El ovetense es claro: "Esto no es realmente una competición ni una carrera. Para nosotros es como una exhibición".

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