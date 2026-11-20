Los detalles Coincidiendo con el 20N, Equipo de Investigación reconstruye la historia de este joven antifascista de 18 años, que murió de una puñalada en abril de 1993 en Montanejos, Castellón. Una víctima que el Gobierno ha reconocido como de terrorismo.

Guillem Agulló, un joven antifascista de 18 años, fue asesinado hace 33 años tras recibir una puñalada en el pecho por llevar un símbolo antifascista en su ropa. Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha reconocido como víctima del terrorismo de ultraderecha. Guillem pertenecía a Maulets y al movimiento SHARP, y fue atacado por Pedro Cuevas, vinculado a grupos de extrema derecha. Aunque Cuevas fue condenado a 14 años, solo cumplió cuatro. Años después, fue investigado en la Operación Panzer por actividades neonazis. El reconocimiento de Agulló como víctima de terrorismo ha sido una lucha constante para su familia.

Guillem Agulló murió, con 18 años, tras recibir una puñalada en el pecho. Esto ocurrió hace 33 años y, recientemente, su crimen ha dado un giro: se le ha reconocido como víctima del terrorismo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"¿Dónde está el chaval que tenía la pegatina de mata nazis?". Esta pregunta y amenaza derivó en un asesinato. El de un joven antifascista que fue acorralado, atacado y apuñalado. Todo por llevar un símbolo antifascista en su ropa.

Guillem Agulló pertenecía a Maulets, un grupo de juventudes de izquierda independentista, y en el movimiento el SHARP, que son los skinheads antirracistas y antifascistas. Una noche de fiesta se encontró con Pedro Cuevas, otro joven con vinculaciones con varios grupos de extrema derecha en Valencia. Desde Frente Antifascista hasta Alianza Nacional.

"Guillem estaba en la esquina de la calle San Vicente. Entonces Pedro Cuevas, que estaba también con su grupo en el pub La Torre, fuera en la terraza, se acerca. Se viene cara a él ya con actitud violenta y le pregunta: '¿Quién es el que lleva la pegatina de matanazis en la chaqueta?'. Que es el propio Guillem", cuenta un exredactor de 'El Temps', Jordi Sebastià. Porque este suceso conmovió a la España de los años 90.

Esa noche, hubo un empujón, un puñetazo y empezó la violencia extrema. Una navaja con un filo de 11,2 centímetros acabó hundiéndose en el pecho de Guillem. Porque la autopsia confirmó que la sangre se acumuló alrededor del corazón e impidió que siguiera bombeando. El informe también recogió lesiones en los antebrazos, compatibles con heridas de defensa.

El juicio por este crimen concluyó el 19 de febrero de 1996. Había cinco acusados de homicidio, pero el tribunal no entendió que fuera una agresión en grupo y solo condenó a Cuevas. Le cayeron 14 años de prisión, pero solo cumplió cuatro, por reducción de condena. "Únicamente cumplió cuatro años efectivos de prisión, porque el sistema penitenciario permitía una redención de penas por el trabajo", explica el magistrado Joaquim Bosch.

Vinculación con la extrema derecha

Un elemento clave en este caso pasa por entender lo que hicieron Pedro Cuevas y sus acompañantes justo antes de marcharse del lugar del crimen. Según recuerda un amigo de Guillem, "levantaron el brazo, levantaron el brazo con el saludo nazi". Además, hubo un testigo presencial que aseguró que Pedro Cuevas había gritado: "¡Yo soy nazi!".

Años después, en esta historia entró la llama Operación Panzer. En 2005, la Guardia Civil investigó a Frente Antisistema, un grupo neonazi valenciano. Entre los investigados estaba Cuevas.

"Nosotros queremos moritos... les vamos a hacer un favor y to porque van a decir: hostia, nos han pegado unos nazis..." o "mañana es el día para salir a buscar moros y guarros", son frases de las conversaciones de Cuevas investigadas en esta operación. Las conversaciones intervenidas también apuntan a un posible negocio de venta de armas.

Nueve años después, comenzó el juicio de la operación Panzer. 18 acusados se sentaron en el banquillo. Entre ellos, Cuevas, aunque todos son absueltos. Pero Cuevas ya había vuelto a vincularse con la extrema derecha. Llegó a presentarse a las elecciones municipales por el partido Alianza Nacional; fue en el 2007.

Víctima de terrorismo

Recientemente, el Gobierno ha reconocido a Guillem Agulló como víctima del terrorismo. Pedro Sánchez ya se comprometió a ello y se reunió con la familia, que lleva décadas reclamando este reconocimiento. Décadas gritando que su hijo fue asesinado, pero que fue el terrorismo de ultraderecha.

Sin duda, este crimen estuvo marcado por un trasfondo ideológico y acabó conmocionando no solo a la familia, sino a toda la sociedad.

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