Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no cree que Marc Márquez se vaya a marchar de MotoGP una vez que acabe la presente temporada.

Marc Márquez no se retirará si vuelve a ser campeón de MotoGP. En Ducati se han encargado de despejar rumores. Ha dicho Davide Tardozzi que si se proclama campeón, el piloto se pondrá a pensar inmediatamente en la siguiente temporada.

En Portimao Marc tiene una bola de partido muy importante. Y Tardozzi también ha aprovechado para hablar del futuro de su equipo y de su piloto.

"Por supuesto que sí (seguirá), no hay problema. Marc seguirá con nosotros después de esta temporada y espero que ganemos el campeonato aquí. Creo que empezará a pensar en la próxima temporada con la nueva moto", dice el nueve veces campeón del mundo.

Le ve muy concentrado: "Ayer y esta mañana, me ha dado la impresión de que está tranquilo y se dedica a hacer su trabajo. Creo que Marco Bezzecchi se esforzará al máximo para ganar ambas carreras y sumar muchos puntos para el campeonato, como Martín".

"Pero, al final, creo que Marc tiene la actitud adecuada para gestionar esta presión", afirma Tardozzi, que le ve campeón ya este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Necesita sumar catorce puntos.

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